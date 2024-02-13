Chevrolet Equinox EV може бути найдоступнішим електромобілем із запасом ходу 513 км. GM підтверджує, що прайс стартує від 34 995 доларів США.

Автовиробник підтвердив, що Equinox EV 1LT, базова модель кросовера, коштуватиме від 34 995 доларів. Ціна значно вище попередньої обіцянки GM щодо базового варіанту в розмірі 30 000 доларів.

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GM зазначив, що книги замовлень для більшості моделей незабаром відкриються, але базовий варіант буде доступний для бронювання пізніше 2024 року. Точну дату, коли 1LT стане доступним, не вказано. GM очікує, що Equinox EV 1LT стане найдоступнішим електромобілем у США із запасом ходу понад 300 миль (513 км).

Ось рекомендована роздрібна ціна для решти варіантів Equinox EV:

1LT FWD від $34 995 (доступний пізніше 2024 року)

2LT FWD від 43 295 доларів США

2RS FWD від 44 795 доларів

3LT FWD від 45 295 доларів США

3RS FWD від 46 795 доларів

Якщо GM забезпечить надійність і якщо базовий Equinox справді зможе долати понад 300 миль, як обіцяно, він може стати серйозним конкурентом Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 і Volvo EX30 серед інших. Це якщо компанія зможе задовольнити попит і виробляти електромобілі в необхідному обсязі.

Варіанти Equinox EV з переднім приводом отримують електромотор потужністю 213 кінських сил, тоді як версії з повним приводом оснащені подвійним двигуном потужністю 288 к.с. Перший може розганятися від 0 до сотні за 7,9 секунди, тоді як AWD може зробити те саме за 5,9 секунди.

Виробництво Equinox EV триває на складальному заводі GM Ramos Arizpe у Мексиці, і очікується, що поставки почнуться до середини 2024 року.