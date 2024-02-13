Chevrolet Equinox EV может быть самым доступным электромобилем с запасом хода 513 км. GM подтверждает, что прайс стартует от 34 995 долларов США.

Автопроизводитель подтвердил, что Equinox EV 1LT, базовая модель кроссовера, будет стоить от 34 995 долларов. Цена значительно выше предыдущего обещания GM относительно базового варианта в размере 30 000 долларов.

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GM отметил, что книги заказов для большинства моделей вскоре откроются, но базовый вариант будет доступен для бронирования позже 2024 года. Точную дату, когда 1LT станет доступным, не указано. GM ожидает, что Equinox EV 1LT станет самым доступным электромобилем в США с запасом хода более 300 миль (513 км).

Вот рекомендованная розничная цена для остальных вариантов Equinox EV:

1LT FWD от $34 995 (доступен позже 2024 года)

2LT FWD от 43 295 долларов США

2RS FWD от 44 795 долларов США

3LT FWD от 45 295 долларов США

3RS FWD от 46 795 долларов

Если GM обеспечит надежность и если базовый Equinox действительно сможет преодолевать более 300 миль, как обещано, он может стать серьезным конкурентом Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 и Volvo EX30 среди других. Это если компания сможет удовлетворить спрос и производить электромобили в необходимом объеме.

Варианты Equinox EV с передним приводом получают электромотор мощностью 213 лошадиных сил, тогда как версии с полным приводом оснащены двойным двигателем мощностью 288 л.с. Первый может разгоняться от 0 до сотни за 7,9 секунды, тогда как AWD может сделать то же самое за 5,9 секунды.

Производство Equinox EV продолжается на сборочном заводе GM Ramos Arizpe в Мексике, и ожидается, что поставки начнутся к середине 2024 года.