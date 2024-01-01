"Заряджений" Hyundai IONIQ 5 N примчав в Україну: розгін та ціна шокуючі

Офіційні дилери Hyundai в Україні розпочинають продажі в Україні високопродуктивної версії електричного IONIQ 5N. В екстремальному режимі він розганяється до сотні за 3,4 секунди, ціна – під три мільйони гривень.

Потужність, що може видати автомобіль на треці, з увімкненою функцією N Grin Boost, сягає 478 кВт / 650 к.с., що дозволяє розігнатися від 0 до 100 км за 3,4 сек.

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Можливості динамічного входження в повороти "Corner Rascal" починаються з покращеної конструкції кузова з 42 додатковими точками зварювання та 2,1 метрами додаткової проклейки. Посилено кріплення електродвигуна та батареї та передній та задній підрамники для більшої бічної жорсткості. Інтегровані ведучі осі (IDA), натхненні чемпіонатом світу з ралі, застосовані як спереду, так і ззаду, і посилені, щоб витримувати більший крутний момент електродвигуна, зменшуючи при цьому непідресорену масу разом з 21-дюймовими кованими алюмінієвими дисками.

Задля покращення реакції та відгуку керма, була посилена рульова колонка IONIQ 5 для ще більшої жорсткості. Крім того, автомобіль оснащений спеціально налаштованою системою N R-MDPS з підвищеним передаточним числом і поліпшеним відгуком по крутному моменту. Ці вдосконалення призводять до чіткішого та більш комунікативного керування, що надає водіям додаткової впевненості.

N Pedal була розроблена, щоб нівелювати проблему додаткової ваги та розмірів, які притаманні електричним автомобілям, та щоб досягти аналогічних по чутливості характеристик керування, подібних до переможця чемпіонату WRC - Hyundai i20.

Ця інтелектуальна програмна функція, призначена для забезпечення миттєвого впливу на дросельну заслінку. Спираючись на аналогічну технологію, що використовується в системі рекуперативного гальмування i-Pedal, N Pedal надає перевагу швидкому та захоплюючому проходженню поворотів, а не енергоефективності. Використання гальмівної сили спонукає до динамічного перенесення ваги, що дозволяє входити у круті повороти.

N Drift Optimizer – дозволяє підтримувати кут заносу, за допомогою балансування елементів керування автомобілем у реальному часі. Вбудована функція Torque Kick Drift дозволяє водієві імітувати перемикання передач, як у задньопривідних автомобілів з ДВЗ, для ситуацій, що потребують більш раннього початку заносу. Цього вдалося досягнути завдяки використанню складної електронної технології управління.

N Torque Distribution - забезпечує повністю регульований розподіл крутного моменту спереду та ззаду, який має 11 рівнів налаштування. e-LSD - електронний диференціал підвищеного тертя на задній осі оптимізує керованість та контроль в поворотах.

Додаткові датчики коліс і ширша здатність демпфірування завдяки збільшеним розмірам амортизаторів розширює діапазон робочих характеристик електронно-керованої підвіски.

Покращене охолодження акумулятора та N Brake Regen, що покращують спортивні характеристики.

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Цей потужний електричний автомобіль має низку технічних удосконалень. Його електродвигуни розкручуються до 21 000 об/хв, забезпечуючи 478 кВт / 650 к.с. з увімкненою системою N Grin Boost. Це результат роботи двоступеневого інвертора з підвищеною енергоефективністю для більшої потужності від нового акумулятора ємністю 84 кВт-год.

Кілька ексклюзивних функцій покращують продуктивність на треку. N Grin Boost максимізує прискорення з підвищенням потужності на 10 секунд, а система N Launch Control забезпечує три різні рівні щеплення, для найшвидшого старту, дозволяючи водіям рушати з місця, як на професійному автомобілі для перегонів. Функція Track SOC (state- of-charge) автоматично розраховує споживання заряду акумулятора за коло.

IONIQ 5 N встановлює новий стандарт терморегулювання в суворих умовах ралійного треку. Порівняно з конкурентами, IONIQ 5 N може похвалитися вищою стійкістю до теплової деградації – що на пряму впливає на втрату максимальної потужності через перегрів.

Покращена система терморегулювання акумулятора зі збільшеною площею охолодження, кращою системою охолодження моторного мастила та охолоджувачем акумулятора.

Незалежні радіатори для акумулятора та двигуна максимізують стійкість IONIQ 5 N до та під час інтенсивної їзди по треку, а також підвищують його стійкість до пониження характеристик.

Перед початком руху водій може скористатися функцією “N Battery Pre-Conditioning”, щоб оптимізувати елементи акумулятора до найбільш енергоефективної температури, обираючи між режимом "Drag" – для короткого сплеску повної потужності, або режимом "Трек", який оптимізує найнижчу можливу температуру акумулятора для більшої кількості кіл.

Функція N Race ще більше оптимізує витривалість електромобіля на трасі, надаючи водіям прямий контроль над енергоспоживанням автомобіля. N Race застосовує підхід, запозичений з автоспорту, коли всі ресурси оптимізуються задля досягнення найшвидшого часу.

Традиційно такий тип зміни налаштувань зазвичай вимагає команду з механіків та спеціального обладнання, в IONIQ 5 N ця функція реалізується за допомогою декількох натискань кнопок.

З N Race пілоти мають стратегічний вибір пріоритету: "Витривалість" або "Спринт". "Витривалість максимізує запас ходу на автотреці. Це досягається шляхом обмеження пікової потужності, що cповільнює нагрівання. Для порівняння, “Спринт” надає пріоритет потужності й забезпечує коротші сплески повної енергії. Це допоможе водіям точно керувати своєю енергетичною стратегією та створити ідеальне вікно продуктивності для досягнення найвищих показників ефективності водіння.

IONIQ 5 N може похвалитися N-налаштованими гальмами, які представляють найпотужнішу гальмівну систему Hyundai. Система складається з передніх дисків діаметром 400 мм з чотирипоршневими моноблочними супортами та задніх дисків діаметром 360 мм.

Гальма виготовлені з нових легких матеріалів, конструкція передбачає оптимізацію повітряного потоку для покращення ефективності охолодження. Крім того, регенеративна гальмівна система, яка зазвичай використовується для підвищення енергоефективності, в IONIQ 5 N була переосмислена для підвищення ефективності гальмування. Вона слугує основним джерелом гальмівного зусилля, в той час, як механічні гальма додають додаткове гальмівне зусилля коли це необхідно, забезпечуючи підвищену витривалість на треці.

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Щоб задовольнити високі вимоги до гальмування на Нюрбургринзі, інженери Hyundai N розробили локальну гальмівну систему N Brake Regen. Вона забезпечує максимальне гальмівне зусилля до 0,6 G - провідний показник у галузі і залишається увімкненою при активації ABS з максимальним зусиллям 0,2 G. Ризик ситуативного зниження ефективності гальмування через більшу вагу, що притаманна електричним автомобілям мінімізується завдяки максимізації сили рекуперації, що призводить до зниження гальмівного зусилля, яке потрібно виконати механічним гальмам.

Синергічне поєднання системи N Brake Regen з гідравлічними гальмами створює плавний непомітний для водія перехід. Крім того, гальмування лівою ногою дозволяє одночасно натискати на педаль гальма і педаль акселератора під час руху по треку.

Найсучасніші технології забезпечують сплеск емоцій та задоволення від кермування IONIQ 5 N у повсякденному житті.

Для тих хто планує використовувати IONIQ 5 N для повсякденної мобільності, Hyundai пропонує дивовижні відчуття від імітації перемикання передач та емоційного водіння, завдяки інтегрованим системам N e-shift та N Active Sound +.

N e-shift забезпечує відчуття контролю над подачею потужності та відчуттям перемикання передач, тоді як N Active Sound + забезпечує не лише футуристичний звук електромобіля, але й звуки двигуна та вихлопу, подібні до тих, що у ДВЗ. Це викликає більше емоцій та радості від водіння з імітацією поштовхів та прострілів.

Багато прихильників спортивних автомобілів скаржаться на відсутність зворотного зв'язку, коли перебувають за кермом електромобілів. Саме тому інженери Hyundai N розробили функції N e-shift та N Active Sound +, щоб забезпечити кращий зворотний зв'язок, а отже, більш точний контроль над IONIQ 5N. Унікальний акцент на акустичному еквіваленті потужності дозволяє якісніше контролювати їзду. Це суттєво відрізняє N підхід до звуку електромобіля від попередніх акустичних звукових імітаторів.

N e-shift імітує восьмиступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням (DCT) двигуна внутрішнього згоряння N автомобілів. Він імітує перемикання передач, керуючи крутним моментом двигуна та імітуючи поштовх між змінами. Як наслідок, це забезпечує більш точне інтерактивне водіння, що відчувається ближче до ДВС, ніж попередні електромобілі.

N Active Sound+ у поєднанні з N e-shift покращує враження від водіння електромобілів, створюючи інтерактивний і захоплюючий досвід водіння. Він містить систему з 10 динаміками (вісім внутрішніх, два зовнішніх), що пропонує три різні звукові теми.

Як і у IONIQ 5, версія N оснащена системою Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє водієві підзарядити пристрої, як то, електровелосипед, електричне обладнання для кемпінгу або побутові прилади - навіть коли автомобіль вимкнений.

Модель N ще більше відрізняється від стандартного IONIQ 5 зміною пропорцій. Вона на 20 мм нижча на 50 мм ширша знизу, щоб вмістити ширші шини, і на 80 мм довша завдяки більш помітному дифузору.

Спереду розташована графічна панель "N Mask" з функціональною сіткою, а також повітряними заслінками для додаткового охолодження. Губа-спойлер проходить через нижню частину бампера, щоб підкреслити поважну посадку автомобіля та підкреслити його спортивний характер. Ексклюзивний для EV N "Яскравий помаранчевий" знизу переднього бампера має продовження вздовж бічних спідниць, доповнюючи образ унікального спортивного автомобіля.

Візуальне враження ще більше посилюється кованими 21-дюймовими алюмінієвими дисками з шинами Pirelli P-Zero розміром 275/35R21 з високим рівнем зчеплення з дорогою, що покращує керованість та зчеплення на треку.

Ззаду розташований спеціальний спойлер, який використовується лише у моделях N, а також дифузор оранжевого кольору та повітрозабірник, що допомагають контролювати повітряний потік для підтримки оптимальних аеродинамічних характеристик, що ще більше підкреслює високопродуктивні можливості IONIQ 5 N та агресивний стиль автомобіля.

Інтер'єр IONIQ 5 N чітко передає стиль сімейства N завдяки використанню фірмових елементів N, включаючи кермо, сидіння, накладки на дверях, металеві педалі та інші деталі, що оптимізують автомобіль для їзди по треку.

Сидіння N спроєктовані у вигляді ковшів, тому навіть при сильному бічному прискоренні та під час різкого повороту, вони надійно підтримують верхню та нижню частину тіла. В N-версії сидіння розташовані приблизно на 20 мм нижче ніж у базовій комплектації – це сподобаються людям, що прагнуть високих показників керованості.

Ціни та комплектації:

Клієнтам запропонована одна комплектація ексклюзивного спортивного електроавтомобіля під назвою N, яка містить максимальний перелік опцій та функцій, доступних для IONIQ 5N за ціною 2 928 300 грн. (близько 70,5 тисяч доларів). Додатково автомобіль може бути доукомплектований пакетом «Vison», що включає фіксований панорамний дах, за ціною 45 000 грн.