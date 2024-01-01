Що таке трекшн-контроль ESP і чому його не варто вимикати: пояснення

Автовиробники по різному називають системи трекшн-контролю, але усі вони працюють однаково. Як повідомляє Autoblog, цитуючи Національне управління безпеки дорожнього руху США, у перші 5 років з моменту запровадження в Америці, трекшн-контроль врятував понад 7000 життів.

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Фактично, система визначає, коли колеса обертаються швидше, ніж потрібно, та зменшує потужність, аби відновити їх зчеплення з покриттям. На колесах автомобіля є датчики, які передають інформацію про їх швидкість обертів на центральний блок керування автомобіля. За нормальних умов усі колеса обертаються з однаковою швидкістю.

Проте, під час дощу, снігу, ожеледиці чи їзди по гравію, колеса можуть втратити зчеплення й почнуть обертатись швидше. Тоді система автоматично зменшує подачу крутного моменту, чи починає пригальмовувати їх за допомогою гальмівної системи.

Коли технологія контролю тяги лише з’явилась, її робота була досить жорсткою: зазвичай система “вимикала” тягу одразу на всі колеса, через що, у деяких водіїв виникала недовіра до неї. Наразі технології розвинулись настільки, що трекшн-контроль спрацьовує на окремі колеса й зазвичай робить це так, що більшість водіїв і не помітять моменту його активації.

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Системи вибору режимів їзди в сучасних автомобілях тісно пов’язані з роботою трекшн-контролю. Наприклад, під час руху на бездоріжжі електроніка створює баланс максимального крутного моменту та максимального зчеплення, аби власник авто міг подолати крутий підйом.

Водночас режим допомоги при спуску з пагорба є певною мірою пов’язаним й використовує гальма, аби створити безпечні умови спуску. В автоспорті система контролю тяги надає чудову перевагу на колі, адже дозволяє пілоту раніше розпочати розгін в крутому повороті. Саме через це у більшості серій перегонів вона заборонена регламентом.

Чи варто вимикати систему?

У більшості випадків трекшн-контроль має бути постійно увімкнений, адже працює в парі з ESP й забезпечує безпеку руху, але іноді є випадки, коли можна його вимкнути. Якщо на бездоріжжі ваше авто застрягло в багнюці й ви не можете його витягти, є шанс “підкопатись” колесами до більш твердої поверхні.

Робити це варто лише маючи впевненість, що такими діями ви не погіршите ситуацію й зможете вибратись з багнюки. Аби система не обмежувала крутний момент, треба її вимкнути. В інших випадках вимикати систему небажано.

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Вимкнути систему можна, натиснувши відповідну кнопку на панелі приладів, яка часто має піктограму автомобіля з хвилястими лініями, або відповідний напис “ASR OFF”. У деяких авто цю кнопку треба затиснути й тримати кілька секунд, саме тому водіям варто детально вивчати посібник з використання власного авто.