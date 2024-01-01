Что такое трекшн-контроль ESP и почему его не стоит выключать: объяснение

Автопроизводители по-разному называют системы трекшн-контроля, но все они работают одинаково. Как сообщает Autoblog, цитируя Национальное управление безопасности дорожного движения США, в первые 5 лет с момента введения в Америке, трекшн-контроль спас более 7000 жизней.

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Фактически, система определяет, когда колеса вращаются быстрее, чем нужно и уменьшает мощность, чтобы восстановить их сцепление с покрытием. На колесах автомобиля есть датчики, которые передают информацию об их скорости вращения на центральный блок управления автомобиля. При нормальных условиях все колеса вращаются с одинаковой скоростью.

Однако, во время дождя, снега, гололеда или езды по гравию, колеса могут потерять сцепление и начнут вращаться быстрее. Тогда система автоматически уменьшает подачу крутящего момента, или начинает притормаживать их с помощью тормозной системы.

Когда технология контроля тяги только появилась, ее работа была достаточно жесткой: обычно система "выключала" тягу сразу на все колеса, из-за чего, у некоторых водителей возникало недоверие к ней. Сейчас технологии развились настолько, что трекшн-контроль срабатывает на отдельные колеса и обычно делает это так, что большинство водителей и не заметят момента его активации.

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Системы выбора режимов езды в современных автомобилях тесно связаны с работой трекшн-контроля. Например, во время движения на бездорожье, электроника создает баланс максимального крутящего момента и максимального сцепления, чтобы владелец авто мог преодолеть крутой подъем.

В то же время режим помощи при спуске с холма является в определенной степени связанным и использует тормоза, чтобы создать безопасные условия спуска. В автоспорте система контроля тяги предоставляет прекрасное преимущество на круге, ведь позволяет пилоту раньше начать разгон в крутом повороте, поэтому в большинстве серий гонок она запрещена регламентом.

Стоит ли выключать систему?

В большинстве случаев трекшн-контроль должен быть постоянно включен, ведь работает в паре с ESP и обеспечивает безопасность движения, но иногда есть случаи, когда можно его выключить. Если на бездорожье ваше авто застряло в грязи и вы не можете его вытащить, есть шанс "подкопаться" колесами к более твердой поверхности.

Делать это стоит только имея уверенность, что такими действиями вы не ухудшите ситуацию и сможете выбраться из грязи. Чтобы система не ограничивала крутящий момент, надо ее выключить. В других случаях, выключать систему нежелательно.

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Выключить систему можно нажав соответствующую кнопку на панели приборов, которая часто имеет пиктограмму автомобиля с волнистыми линиями, или соответствующую надпись "ASR OFF". В некоторых авто, эту кнопку надо зажать и держать несколько секунд, именно поэтому водителям стоит детально изучать руководство по использованию собственного авто.