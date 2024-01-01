Представлено новий Hyundai Palisade: фото

Поточний Palisade перебуває на ринку вже шість років, тому Hyundai представив модель нового покоління. Як передає Motor1, кросовер отримав більш кремезний стиль кузова, що нагадує флагманський електричний Ioniq 9. Особливого шарму автівці надають 21-дюймові багатоспицеві диски.

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Передня частина виділяється окремими вертикальними світлодіодними блоками оптики, що оточують широку решітку радіатора. До слова, між її секціями проходить тонка, ледь помітна світлодіодна лінія. Затемнені стійки кузова та секції ліхтарів, що виступають по боках, надають профілю нового Palisade трохи атмосфери дизайну Range Rover.

Hyundai Palisade 2026-го модельного року

Водночас задня частина виділяється прихованими вихлопними трубами, а також схованим під спойлером на даху склоочисником. На відміну від більшості моделей Hyundai, задні ліхтарі, які за формою дещо нагадують передні світлові блоки, розміщені не на багажнику, а на крилах.

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Як і екстер’єр, салон моделі також був повністю перероблений. Його головною окрасою є два споріднених 12,3-дюймових екрани, що виконують роль цифрової панелі приладів та екрану мультимедіа. Селектор коробки передач перенесли з центральної консолі на колонку керма, тоді як фізичні ручки й кнопки налаштувань клімат-контролю та інших основних функцій були збережені.

Велика секція між передніми сидіннями з зарядними портами USB-C потужністю 100 Вт, підстаканниками та панеллю для бездротової зарядки є багатофункціональною, адже її можна підняти, утворивши третє сидіння. Саме тому новий Hyundai Palisade може перевозити до дев’яти осіб. Однак, поки невідомо чи буде компанія пропонувати 9-місний варіант кросовера на інших ринках за межами Кореї.

Hyundai залишився скромним щодо технічних деталей. Відомо лише, що відстань між осями становить 2400 міліметрів. Інші характеристики, як і дані про лінійку силових агрегатів, поки не оприлюднені. Корейський автовиробник лише натякнув, що новинка пропонуватиметься з гібридною установкою.

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Джерела Carscoops вказують на те, що новий Palisade у гібридній версії пропонуватиметься з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, а для тих, хто шукає трохи більше потужності кросовер буде доступний зі звичайним 3,5-літровим V6 з турбонаддувом. Очікується, що Hyundai розкриє детальні специфікації вже незабаром.