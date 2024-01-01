Hyundai повертається до фізичних кнопок, бо покупці проти сенсорів

Однак, як передає Carscoops, компанія вважає, що ставлення покупців може змінитися в майбутньому, коли автомобілі будуть оснащені більшою кількістю автономних технологій.

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“Коли ми додавали інтегровані інформаційно-розважальні екрани в наші транспортні засоби, ми також пробували розміщувати елементи керування на основі сенсорних екранів, але люди не віддавали цьому перевагу”, — сказав очільник команди дизайнерів бренду Хак су-Ха журналістам Korea JoonAng Daily.

Технологія сенсорних дисплеїв дозволила командам дизайнерів створити досить лаконічні інтер’єри та надати водієві доступ до ширших налаштувань функцій автомобіля. Проте, виявилось, що на ходу, водіям доводиться відволікатися від керування, щоб знайти цифровий перемикач.

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Багатьох водіїв також засмучує те, що внесення простих змін до функціоналу системи зараз потребує більше часу та зусиль, ніж тоді, коли аналогічні функції були назначені на фізичній кнопці. Повідомляється, що Hyundai уже деякий час знала про ставлення американських водіїв до сенсорних екранів і вирішила зберегти фізичне керування у своїх майбутніх автомобілях. До слова, нещодавно оновлений Ioniq 5 вже отримав додаткові фізичні кнопки.