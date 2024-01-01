Hyundai возвращается к физическим кнопкам, потому что покупатели против сенсоров

Однако, как передает Carscoops, компания считает, что отношение покупателей может измениться в будущем, когда автомобили будут оснащены большим количеством автономных технологий.

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“Когда мы добавляли интегрированные информационно-развлекательные экраны в наши транспортные средства, мы также пробовали размещать элементы управления на основе сенсорных экранов, но люди не отдавали этому предпочтение”, — сказал глава команды дизайнеров бренда Хак су-Ха журналистам Korea JoonAng Daily.

Технология сенсорных дисплеев позволила командам дизайнеров создать достаточно лаконичные интерьеры и предоставить водителю доступ к более широким настройкам функций автомобиля. Однако, оказалось, что на ходу, водителям приходится отвлекаться от управления, чтобы найти цифровой переключатель.

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Многих водителей также расстраивает то, что внесение простых изменений в функционал системы сейчас требует больше времени и усилий, чем тогда, когда аналогичные функции были назначены на физической кнопке. Сообщается, что Hyundai уже некоторое время знала об отношении американских водителей к сенсорным экранам и решила сохранить физическое управление в своих будущих автомобилях. К слову, недавно обновленный Ioniq 5 уже получил дополнительные физические кнопки.