Hyundai поделился тизером трехрядного кроссовера IONIQ 9

К слову, относительно названия модели ходили разные слухи. Сначала поговаривали, что новинка получит название IONIQ 7. Теперь компания официально подтвердила, что цифра “9” в названии новинки символизирует класс больших автомобилей в линейке знаменуя первый шаг компании в ряд крупных электрифицированных кроссоверов.

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Hyundai говорит, что кроссовер был создан, чтобы изменить впечатление от электроавтомобилей, благодаря просторному и комфортному салону. Новая модель построена на платформе Hyundai Electric-Global Modular Platform (E-GMP) и будет отличаться новым, “аэростетическим” дизайном, черпающим вдохновение от лодок.

Тизеры раскрывают, что IONIQ 9 будет иметь сложные линии кузова, фары с параметрическими пикселями и фирменным дизайном освещения и интересный стиль колесных дисков.

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Компания постепенно будет раскрывать больше информации о новой модели ближе к дате ее официального запуска. Корейский автопроизводитель остается непоколебимой в своих планах по электрификации своего модельного ряда, стремясь достичь продажи 2 миллионов единиц электромобилей до 2030 года.