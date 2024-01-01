Hyundai поділився тизером трирядного кросовера IONIQ 9

До слова, щодо назви моделі ходили різні чутки. Спершу подейкували, що новинка отримає назву IONIQ 7. Тепер компанія офіційно підтвердила, що цифра “9” у назві новинки символізує клас великих автомобілів у лінійці знаменуючи перший крок компанії у ряд великих електрифікованих кросоверів.

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Hyundai каже, що кросовер було створено аби змінити враження від електроавтомобілів, завдяки просторому і комфортному салону. Нова модель побудована на платформі Hyundai Electric-Global Modular Platform (E-GMP) й відрізнятиметься новим, “аеростетичним” дизайном, що черпає натхнення від човнів.

Тизери розкривають, що IONIQ 9 матиме складні лінії кузова, фари з параметричними пікселями й фірмовим дизайном освітлення та цікавий стиль колісних дисків.

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Компанія поступово розкриватиме більше інформації про нову модель ближче до дати її офіційного запуску. Корейський автовиробник залишається непохитною у своїх планах щодо електрифікації свого модельного ряду, прагнучи досягти продажу 2 мільйонів одиниць електромобілів до 2030 року.