Hyundai представив позашляхову версію компактного Inster EV

Фактично, Hyndai Inster є електричною альтернативою моделі Casper, що має бензиновий двигун і продається на корейському ринку. Тепер модельний ряд цього міського електромобіля поповнився новою, орієнтованою на активне дозвілля версією Cross.

Читайте також: Hyundai Ioniq 5 отримав автопілот Waymo

Впізнати її можна за фактурними накладками на передніх і задніх бамперах, що виконують роль захисних пластин. Збоку є нові, інакші захисні пороги, а на даху розмістили додатковий багажник. Автомобіль їздить на 17-дюймових колесах й має унікальне оздоблення “Amazonas Green Matte”.

Всередині зміни мінімальні, але помітні, з жовто-лаймовими акцентами на сірій тканинній оббивці та вставках на панелі приладів. Окрім цього, інтер’єр пропонує такі додаткові функції, як переднє багатомісне сидіння, розсувний і відкидний другий ряд, а також багажник об’ємом від 280 до 351 літра залежно від конфігурації.

Також цікаво: Оголошено вартість оновленого Hyundai i20 N

Версія Cross використовує такі ж електромотори, що й стандартна версія. Автівка пропонується з трансмісіями Standard і Long Range. Електродвигун видає 97 к.с. або 115 к.с. залежно від рівня оснащення, а акумулятор має ємність 42 кВт-год або 49 кВт-год. Вартість новинки оголосять згодом, ближче до її запуску до кінця цього року.