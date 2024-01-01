Оголошено вартість оновленого Hyundai i20 N

Як передає Drive, оновлений хетчбек надійде до австралійських дилерів вже незабаром. До слова, Австралія — єдиний ринок у світі, де продається весь модельний ряд Hyundai N — i20 N, i30 N (хетчбек), i30 N Sedan та електричний Ioniq 5 N.

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Рестайлінгова версія отримала переглянутий дизайн з інакшою решіткою радіатора, оновлені 18-дюймові легкосплавні диски та оновлені логотипи чорного матового кольору, які замінили стандартні сріблясті значки. Водночас в салоні зміни більш помітний.Компанія додала контурну підсвітку салону, новий темний логотип на кермі та нове програмне забезпечення інформаційно-розважальної системи.

Зокрема, додали підтримку програми для смартфонів Hyundai Bluelink із дистанційним відстеженням автомобіля, керуванням кондиціонером, функцією екстреного виклику SOS та можливістю надсилання навігаційних маршрутів на екран.

Двигун та трансмісію i20 N залишили без змін. Хетчбек пропонується з 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 203 кінські сили 304 Нм крутного моменту й працює в парі з 6-ступеневою механікою.

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Відомо, що вартість моделі починається від 35 500 доларів. Окрім цього, власники можуть замовити опційне однотонне фарбування преміумкласу за 595 доларів, або контрастний темний дах (двоколірне покриття) за 1000 доларів.