Продажі Hyndai Ioniq 6 у США обвалились

На тлі стабільного показника продажів меншої моделі - Ioniq 5, флагманський Ioniq 6, схоже, зовсім не має попиту серед покупців. Минулого місяця Hyundai продав лише 599 одиниць електроседана у США. Порівняно з 3336 поставками Ioniq 5, цей показник є надзвичайно низьким.

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Окрім цього, у вересні постраждав не лише Hyundai Ioniq 6. Продажі Santa Fe впали на 38%, Santa Cruz – на 30%, а Kona – на 23%, а водневого Nexo – впали на 88%.

Джерело: Carscoops

Повідомляється, що продажі Elantra зросли на 19 відсотків, а Sonata – на 64 відсотки. Водночас попит на Palisade зріс на 9 процентів. Однак, цього виявилось недостатньо, аби запобігти падінню продажів Hyundai у вересні на 9%.

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Загалом корейський автовиробник реалізував 68 961 одиницю автомобілів. Проте, Hyundai зазнав меншого падіння, ніж сестринська компанія Kia, показники якої впали на 13 відсотків.