Hyundai зробив комерційний EV для Кореї, але з прицілом на Європу

Практично одночасно з вантажівкою Chassis Cab EV на ринок вийшла Special High-Top, що завершує модельний ряд Hyundai ST1. Для виробника це практично вилилося в продуктову лінійку.

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Після презентації першого комерційного електричного фургона ST1 у квітні минулого року, пише electrek.co, до модельного ряду приєдналися дві нові моделі. Вже на початку 2024-го Hyundai випустив у Кореї для логістики ST1 Cargo та Cargo Refrigerated для доставлення.

Електрична робоча вантажівка Hyundai ST1 Chassis Cab. Фото: Hyundai

За словами розробників, ST1 не що інше, як "бізнес-платформа з різними можливостями розширення". Саме тому нова ST1 Chassis Cab з відкритою платформою передбачає масу усіляких надбудов для різноманітної кількості бізнес-використань.

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До речі, саме це спонукало європейського виробника Iveco Group запозичити у Hyundai Motor Company розробку такої кабіни для своєї серії машин eMoovy в середньому сегменті від 2,5 до 3,5 тонни. І не пожалкували.

Італійці ж взялися за випуск техніки з нульовим рівнем викидів для міських перевезень, у т.ч. для доставлення від дверей до дверей.

Італійська eMoovy поєднує платформу Hyundai на шасі з кабіною та силовою електричною системою з вантажним модулем Iveco. Фото: Hyundai

Співробітництво передбачається плідне: Hyundai Motor Company виступатиме на європейських ринках у партнерстві з Iveco Group. Революційний електромобіль буде продаватися в Європі під маркою IVECO під назвою eMoovy.

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Випущений для корейського ринку Chassis Cab для роботи в міській зоні має чудові габарити: довжина сягає 5465 мм, ширина - 2015 мм, висота - 2005 мм.

У поєднанні з привабливим потенціалом батареї, що має місткість 76,1 кВт-год, такий автомобіль долатиме 327 км на одному заряді. Обидві згадані моделі завдяки укомплектованій швидкій зарядці набирають потенціал від 10% до 80% приблизно за 20 хвилин.

Інтер'єр Hyundai ST1 простий і навіть скромний, але ергономіка й комфорт тут на висоті. Фото: Hyundai

Своїх акумуляторних новачків Hyundai оснастила хмарною навігацією для відображення інформації в режимі реального часу, що сповіщають про найближчі станції зарядки електромобілів. Система також відображатиме при цьому рівень заряду акумулятора та можливу відстань до зарядного пристрою.

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Дочірня компанія Hyundai під брендом Kia також запускає свої перші електричні комерційні автомобілі (див. відео нижче) з квадратною конфігурацією дизайну, про що редакція Авто24 писала. Перший PV5, який має вийти наступного року, був нещодавно помічений на дорогах загального користування.