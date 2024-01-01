Шпигуни помітили оновлений Hyundai Ioniq 6

Команда дизайнерів та інженерів Hyundai вже працює над рестайлінговим Ioniq 6. Шпигуни Carscoops помітили тестовий прототип електромобіля в камуфляжі під час випробувань.

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Чорне покриття приховує суттєві зміни в дизайні. Найбільш помітна з них стосується дизайну передньої частини, а саме форми капота та розташування освітлювальних приладів. Прототип має традиційні цілісні блоки фар, тоді як капот має майже квадратну форму.

Подібне рішення з розміщенням фар та секцією денних ходових вогнів на рівні з капотом має компактний кросовер Kona й, схоже, Hyundai надала схожий стиль оновленому Ioniq 6. Задні світлодіодні ліхтарі отримають деякі зміни в дизайні, а інтер’єр матиме нове оздоблення. Подейкують, що дисплей мультимедіа отримає можливість бездротового конекту Apple CarPlay та Android Auto.

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Також очікується, що автовиробник збільшить запас ходу моделі завдяки переходу від батареї ємністю 77,4 кВт-год до блоку ємністю 84 кВт-год. Подібні зміни вже застосували в Ioniq 5. Потужність в 228 к.с. в одномоторній і 324 к.с. у версії з повним приводом залишиться, але вперше до лінійки приєднається Ioniq 6 N, який отримає два електромотори сукупною потужністю 650 “конячок”.