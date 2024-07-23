Hyundai незабаром оновить Ioniq 6: що відомо про новинку

Hyundai Ioniq 6 дебютував в серпні 2022 року, як другий електромобіль бренду, заснований на архітектурі E-GMP. Як повідомляє Electrek, очікується, що автовиробник презентує оновлений електромобіль слідом за рестайлінговим Ioniq 5, який представили в Кореї в березні.

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Оновлений Ioniq 5 отримав більшу батарею ємністю 84 кВт-год, замість 77,4 кВт-год, яка забезпечує до 485 км запасу ходу. Нещодавно корейські шпигуни HealerTV помітили тестові прототипи нового Ioniq 6. У їхньому відео порівнюється рестайлінговий електромобіль зі старою моделлю.

Найпомітнішою зміною є новий дизайн передньої частини. Оновлена модель отримає нові фари, подібні до тих, що має Sonata. Окрім цього, цілком ймовірно, що Hyundai надасть автомобілю батарею більшої ємності.

Ioniq 6 був першим електромобілем Hyundai із запасом ходу понад 600 кілометрів, однак поки невідомо, чи зможе оновлена модель досягти 700 км прогнозованого запасу ходу.

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Подейкують, що Hyundai випустить рестайлінговий Ioniq 6 у травні наступного року, а потім спортивну модель N у вересні.