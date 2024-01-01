Оголошено вартість Hyundai Tucson 2025

Як передає Carscoops, компанія оголосила, що ціна початкової версії в США становить 28 355 доларів. Попри це, оновлена модель має суттєві покращення, зокрема нову передню панель зі зміненою решіткою радіатора та спрощеним дизайном денних ходових вогнів.

Читайте також: Hyundai відкликає Santa Fe через проблемне програмне забезпечення

Також кросовер отримав колісні диски з новим дизайном та переглянутий стиль задньої частини. Основні зміни торкнулись інтер’єру. В салоні Tucson 2025 модельного року має нову цифрову панель приладів, оновлену центральну панель і більше фізичного кнопок керування.

Окрім цього, новинка має інакше кермо й нову 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему. Hyundai каже, що вона пропонує вищу швидкість обробки, покращені кольори та чіткішу графіку.

Також цікаво: Hyundai випустить трирядний електричний SUV й оновлений IONIQ 5

Стандартний Tucson оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, який розвиває 190 к.с. і 241 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступеневою АКПП. Клієнти можуть оснастити кросовер системою повного приводу за додаткові 1500 доларів.

Вартість Tucson Hybrid від 33 115 доларів. Він пропонується з 1,6-літровим двигуном з турбонаддувом й електромотором і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Це дає кросоверу комбіновану потужність 234 к.с. й 349 Нм крутного моменту.

Читайте також: Hyundai представив доступний електромобіль Inster

Tucson Plug-In Hybrid коштує від 39 380 доларів США й має такий же двигун як і звичайний гібрид. Однак він оснащений потужнішим електродвигуном і більшим акумулятором на 13,8 кВт-год. Потужність становить 272 к.с. й 349 Нм крутного моменту. Окрім цього, кросовер може подолати до 53 км лише на електриці.