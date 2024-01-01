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Оголошено вартість Hyundai Tucson 2025

Hyundai оголосив, що Tucson 2025 модельного року буде коштувати від 28 355 доларів, що на 775 доларів більше, ніж за попередню версію. Рестайлінговий кросовер відрізняється кращим оснащенням та оновленим інтер’єром.
Оголошено вартість оновленого Hyundai Tucson 2025 - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Tucson

Данило Северенчук
logo19 липня, 15:10
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Як передає Carscoops, компанія оголосила, що ціна початкової версії в США становить 28 355 доларів. Попри це, оновлена модель має суттєві покращення, зокрема нову передню панель зі зміненою решіткою радіатора та спрощеним дизайном денних ходових вогнів.

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Також кросовер отримав колісні диски з новим дизайном та переглянутий стиль задньої частини. Основні зміни торкнулись інтер’єру. В салоні Tucson 2025 модельного року має нову цифрову панель приладів, оновлену центральну панель і більше фізичного кнопок керування.

Окрім цього, новинка має інакше кермо й нову 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему. Hyundai каже, що вона пропонує вищу швидкість обробки, покращені кольори та чіткішу графіку.

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Стандартний Tucson оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, який розвиває 190 к.с. і 241 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступеневою АКПП. Клієнти можуть оснастити кросовер системою повного приводу за додаткові 1500 доларів.

Вартість Tucson Hybrid від 33 115 доларів. Він пропонується з 1,6-літровим двигуном з турбонаддувом й електромотором і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Це дає кросоверу комбіновану потужність 234 к.с. й 349 Нм крутного моменту.

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Tucson Plug-In Hybrid коштує від 39 380 доларів США й має такий же двигун як і звичайний гібрид. Однак він оснащений потужнішим електродвигуном і більшим акумулятором на 13,8 кВт-год. Потужність становить 272 к.с. й 349 Нм крутного моменту. Окрім цього, кросовер може подолати до 53 км лише на електриці.

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