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Объявлена стоимость Hyundai Tucson 2025 года

Hyundai объявил, что Tucson 2025 модельного года будет стоить от 28 355 долларов, что на 775 долларов больше, чем за предыдущую версию. Рестайлинговый кроссовер отличается лучшим оснащением и обновленным интерьером.
Объявлена стоимость обновленного Hyundai Tucson 2025 - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Tucson

Даниил Северенчук
logo19 июля, 15:10
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Как передает Carscoops, компания объявила, что цена начальной версии в США составляет 28 355 долларов. Несмотря на это, обновленная модель имеет существенные улучшения, в частности новую переднюю панель с измененной решеткой радиатора и упрощенным дизайном дневных ходовых огней.

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Также кроссовер получил колесные диски с новым дизайном и пересмотренный стиль задней части. Основные изменения коснулись интерьера. В салоне Tucson 2025 модельного года имеет новую цифровую панель приборов, обновленную центральную панель и больше физического кнопок управления.

Кроме этого, новинка имеет иначе руль и новую 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему. Hyundai говорит, что она предлагает более высокую скорость обработки, улучшенные цвета и четкую графику.

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Стандартный Tucson оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 190 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Клиенты могут оснастить кроссовер системой полного привода за дополнительные 1500 долларов.

Стоимость Tucson Hybrid от 33 115 долларов. Он предлагается с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом и электромотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Это дает кроссоверу комбинированную мощность 234 л.с. и 349 Нм крутящего момента.

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Tucson Plug-In Hybrid стоит от 39 380 долларов США и имеет такой же двигатель как и обычный гибрид. Однако он оснащен более мощным электродвигателем и большим аккумулятором на 13,8 кВт-ч. Мощность составляет 272 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Кроме этого, кроссовер может преодолеть до 53 км только на электричестве.

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