Объявлена стоимость Hyundai Tucson 2025 года

Как передает Carscoops, компания объявила, что цена начальной версии в США составляет 28 355 долларов. Несмотря на это, обновленная модель имеет существенные улучшения, в частности новую переднюю панель с измененной решеткой радиатора и упрощенным дизайном дневных ходовых огней.

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Также кроссовер получил колесные диски с новым дизайном и пересмотренный стиль задней части. Основные изменения коснулись интерьера. В салоне Tucson 2025 модельного года имеет новую цифровую панель приборов, обновленную центральную панель и больше физического кнопок управления.

Кроме этого, новинка имеет иначе руль и новую 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему. Hyundai говорит, что она предлагает более высокую скорость обработки, улучшенные цвета и четкую графику.

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Стандартный Tucson оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 190 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Клиенты могут оснастить кроссовер системой полного привода за дополнительные 1500 долларов.

Стоимость Tucson Hybrid от 33 115 долларов. Он предлагается с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом и электромотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Это дает кроссоверу комбинированную мощность 234 л.с. и 349 Нм крутящего момента.

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Tucson Plug-In Hybrid стоит от 39 380 долларов США и имеет такой же двигатель как и обычный гибрид. Однако он оснащен более мощным электродвигателем и большим аккумулятором на 13,8 кВт-ч. Мощность составляет 272 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Кроме этого, кроссовер может преодолеть до 53 км только на электричестве.