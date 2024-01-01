Hyundai выпустит трехрядный электрический SUV и обновленный IONIQ 5

Южнокорейский производитель имеет большие намерения по сбыту техники в Америке. Там продажи электромобилей во втором квартале выросли на 15%, что дает хорошие прогнозы на перспективу.

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Рекорды продаж во втором квартале установили новые IONIQ 5 и IONIQ 6. Теперь Hyundai стремится занять большую долю рынка. Несмотря на обострение конкуренции, генеральный директор Hyundai в США Рэнди Паркер считает вторую половину 2024 года "достаточно оптимистичной".

Уже в следующем году Hyundai добавит несколько ключевых моделей, чтобы сохранить динамику роста. Это будет новый трехрядный электрический внедорожник IONIQ и обновленный IONIQ 5.

Это только концепт трехрядного аккумуляторного внедорожника, официально представленный производителем. Фото: Hyundai

О большем электрическом внедорожнике Hyundai было слухов много и раньше, но вот только сейчас Hyundai объявила официальную дату выпуска. Сообщается, что мировая премьера нового трехрядного электромобиля IONIQ "состоится позже в этом году".

Новый трехрядный электрический внедорожник будет работать на платформе E-GMP, предлагая запас хода более 300 миль, то есть 480 километров, быструю зарядку менее чем за 20 минут и передовое программное обеспечение. Вероятно, серийная модель может называться IONIQ 9.

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Новый электрический внедорожник был замечен во время тестирования в разных местах, включая Калифорнию (см. видео ниже). Ранние отчеты показывают, что он имеет менее квадратный дизайн по сравнению с Kia EV9.



Обещает быть интересной и обновленная версия представленной в марте нынешнего года модели IONIQ 5 с большей батареей, новым элегантным дизайном и добавленным задним стеклоочистителем.

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Разработчики поставили сюда аккумулятор емкостью 84 кВт-ч вместо 77,4 кВт-ч. Благодаря этому запас хода нового IONIQ 5 увеличился с 458 км до 485 км. Он также получил более быструю зарядку (от 10% до 80%) менее чем за 18 минут.

Hyundai также подтвердил, что обновленный IONIQ 5 2025 года станет первым, что сойдет с конвейера на новом заводе электромобилей в Джорджии, стоимостью 7,6 миллиарда долларов.

Нынешний дебютант IONIQ 5 уже со следующего года будет выпускаться в обновленном виде. Фото: Hyundai

По словам глобального операционного директора Hyundai Хосе Муньоса, электромобили, изготовленные на заводе, будут иметь право на налоговый кредит в размере 7500 долларов США. А вот относительно стоимости, то менеджер дипломатично умолчал - о ценнике говорить рано.