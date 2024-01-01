Что известно о Hyundai I30 2025 года

Как передает Drive, в Австралии обновленный хэтчбек будет доступен в комплектациях N и N-Line и будет предлагаться с механической КПП и новой мягкой гибридной установкой с 1,5-литровым турбодвигателем, что заменит предыдущие 2,0-литровый атмосферный и 1,6-литровый турбодвигатель.

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Сообщается, что мощность гибрида составляет 160 лошадиных сил. Hyundai Europe утверждает, что потребление топлива составляет 5,7 л/100 км, по сравнению с 7,4 л/100 км у 2,0-литрового двигателя.

Рестайлинговый i30, кроме новой силовой установки, также получит несколько измененную внешность и новую цифровую панель приборов, вместе с 18-дюймовыми легкосплавными дисками и спортивной подвеской. К тому же покупатели дополнительно смогут оборудовать свой автомобиль спортивными тормозами.

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Кроме этого, функция Highway Driving Assist, которая сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения, будет доступна во флагманской версии. Новинка должна дебютировать в Австралии уже в августе-сентябре этого года.