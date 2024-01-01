Що відомо про Hyundai I30 2025 року

Як передає Drive, в Австралії оновлений хетчбек буде доступний в комплектаціях N та N-Line й пропонуватиметься з механічною КПП та новою м’якою гібридною установкою з 1,5-літровим турбодвигуном, що замінить попередні 2,0-літровий атмосферний і 1,6-літровий турбодвигун.

Читайте також: Kia тестує новий потужний кросовер EV9 GT: відео

Повідомляється, що потужність гібрида становить 160 кінських сил. Hyundai Europe стверджує, що споживання палива становить 5,7 л/100 км, порівняно з 7,4 л/100 км у 2,0-літрового двигуна.

Рестайлінговий i30, окрім нової силової установки, також отримає дещо змінену зовнішність та нову цифрову панель приладів, разом з 18-дюймовими легкосплавними дисками й спортивною підвіскою. До того ж покупці додатково зможуть обладнати свій автомобіль спортивними гальмами.

Також цікаво: Hyundai представив доступний електромобіль Inster

Окрім цього, функція Highway Driving Assist, яка поєднує в собі адаптивний круїз-контроль і систему утримання у смузі руху, буде доступна у флагманській версії. Новинка має дебютувати в Австралії вже в серпні-вересні цього року.