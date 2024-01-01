За лучший в стране балл выпускнику школы подарили автомобиль Hyundai Sonata

Енсебек Жаннур из села Карабулак Талгарского района Алматинской области дополнительно занимался на онлайн-курсах Центра JUZ40. Еще задолго до проведения ЕНТ администрация этого образовательного учреждения объявила в соцсетях, что подарит новенький автомобиль любому из своих подопечных, кто на тестировании наберет максимальные 140 баллов.

Приобретенные в школе и на онлайн-курсах знания позволили сельскому пареньку набрать 140 баллов из 140 возможных: Енсебек ответил на все вопросы, ни разу не ошибившись. При этом он выбрал для прохождения Единого национального тестирования самую сложную комбинацию предметов "Математика-Информатика".

Читайте также В Казахстане автопроизводство планируют довести до 500 тысяч единиц в год

Образовательный центр, где он занимался, слово сдержал и подарил ему новенький автомобиль Hyundai Sonata. Парня даже привели в автосалон, чтобы он сам выбрал цвет заранее проплаченной машины.

"Я очень рад. К Единому национальному тестированию готовился в образовательном центре. Когда увидел результаты ЕНТ, аж вскочил с места, глазам своим не поверил. Готовился в течение полутора лет, слава Богу, мои старания увенчались успехом. Большое спасибо Центру, который подарил машину Hyundai Sonata. Вчера с ними выбирали цвет машины. Родители тоже безмерно рады, ждут меня дома с нетерпением", – поделился впечатлениями Енсебек Жаннур.

Такой результат не остался незамеченным и органом местной власти. Аким Алматинской области Марат Султангазиев лично наградил Жаннура, его родителей и учителей Благодарственным письмом, а также вручил выпускнику сертификат на 500 000 тенге, что в конвертации на украинскую валюту составляет 42,3 тысячи гривен.

Читайте также Половина кандидатов не может сдать экзамен "на права" с первого раза

Сельская школа также не осталась в стороне. Учителя и одноклассники вручили Жаннуру сертификат на автомойку, талоны на 250 литров бензина, а также другие необходимые средства для ухода и обслуживания его автомобиля.

Вероятно, парень для дальнейшего обучения остановит свой выбор на факультете инженерии и естественных наук в Алматинском университете.