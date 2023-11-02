Казахский автопром на пороге производственного бума. Многие мировые автопроизводители инвестируют в эту страну.

Казахстан намерен увеличить производство автомобилей в пять раз до 500 тыс. ед. до 2026 года заявили в Министерстве промышленности и развития инфраструктуры республики.

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Согласно новой стратегии, Казахстан планирует постепенно отойти от крупноузловой сборки (SKD) из импортных комплектов и углубить локализацию производства, отметил глава ведомства Марат Карабаев.

В прошлом году в Казахстане было произведено более 100 тыс. автомобилей, что на 20% превышает показатель 2021 г. и является самым высоким показателем за всю историю страны. В 2024 году Казахстан планирует полностью удовлетворить внутренний спрос на новые автомобили, по экспертным оценкам это 150 тыс шт.

А будущее авто отрасли РК тесновато связывают с экспортом продукции. На фоне подобных перспектив повышается инвестиционная привлекательность казахского автопрома.

В августе этого года Kia заявила о планах построить завод в Костане на $190 млн. В марте правительство Алматы сообщило о строительстве автомобильного завода Exeed и Geely с производственной программой 80 тыс. авто в год. Также Астана Моторс раскрыла намерения построить крупнейший автомобильный завод в стране с мощностью 90 тыс. транспортных средств в год до 2025 года. Компания Škoda Auto объявила о планах перезапустить производство транспортных средств в Казахстане в начале 2024 года.