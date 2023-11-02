Казахський автопром на порозі виробничого буму. Чимало світових автовиробників інвестують у цю країну.

Казахстан має намір збільшити виробництво автомобілів у п’ять разів до 500 тис од. до 2026 року, заявили у Міністерстві промисловості та розвитку інфраструктури республіки.

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Відповідно до нової стратегії Казахстан планує поступово відійти від великовузлового складання (SKD) з імпортних комплектів і поглибити локалізацію виробництва, зауважив очільник відомства Марат Карабаєв.

Минулого року в Казахстані було виготовлено понад 100 тис автомобілів, що на 20% перевищує показник 2021 р. і є найвищим показником за всю історію країни. У 2024 році Казахстан планує повністю задовольнити внутрішній попит на нові авто, за експертними оцінками це 150 тис шт.

А майбутнє автомобільної галузі РК тісно пов'язують з експортом продукції. На тлі таких перспектив підвищується інвестиційна привабливість казахського автопрому.

У серпні цього року Kia заявила про плани побудувати завод у Костані на $190 млн. У березні уряд Алмати повідомив про будівництво автомобільного заводу Exeed та Geely з виробничою програмою 80 тис авто на рік. Також Астана Моторс розкрила наміри побудувати найбільший автомобільний завод у країні з потужністю 90 тис транспортних засобів на рік до 2025 року. Škoda Auto оголосила про плани перезапустити виробництво транспортних засобів у Казахстані на початку 2024 року.