В планах стартапу - на власному заводі виготовляти 4 тисячі таких машин на рік. Однак перед цим ще треба знайти фінансування проєкту.

В Казахстані започаткували автомобільний проєкт Qoshcar Automotive. На сайті стартапу розміщені дизайн-проєкти незрозумілих автомобілів під брендом Qoshcar (Кошар).

На сайті розписано, що це казахський автомобіль, який розроблений в національних традиціях. Втім. як виявилось, малювали його російські дизайнери, які навряд чи відчувають колорит казахських традицій.

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Ініціатор проєкту Qoshcar Automotive – казах Ільяс Жоламан, який раніше не мав досвіду в автомобілебудуванні. 37-річний Ільяс Жоламан займався продажем дорогих автомобілів (BMW та ін), а також нерухомістю в Казахстані.

Проєкт Qoshcar Automotive стартував у квітні 2022 року. Назва Qoshcar (Кошкар) у перекладі з казахської означає «сильний, міцний самець у стаді овець». Упертий і витривалий Кошкар – різновид дикого казахського барана (Архар) – послужив джерелом натхнення.

Під назвою Qoshcar мають виробляти електромобіль чи гібрид ціною близько $100 000. Виробляти машину думають у Казахстані, де збудують завод «з нуля» мінімум на 4000 машин на рік (це стартовий обсяг). Хто розроблятиме нову платформу — поки що не вирішено, думають як про самостійну розробку, так і про передачу її на аутсорсинг однієї зі світових інжинірингових компаній типу Magna.

Перспективними ринками для Qoshcar є Казахстан та інші країни СНД (для них призначений гібридний варіант), а для країн Аравійського півострова, Китаю та США більше підійде електромобіль.

Перша модель буде називатися Qoshcar GT Vision 1. Це спортивно-люксовий хетчбек з незвичайним компонуванням: відсутнє сидіння праворуч від водія, а двері по бортах розташовані асиметрично: водійські на звичному місці, а єдині двері праворуч зміщені назад, для зручності задніх пасажирів. В інтер'єрі, якщо вірити опису, простежуються мотиви казахської юрти. А ще там є якийсь біореактор, що очищає повітря (між задніми кріслами, придивіться).

Qoshcar GT Vision 1 може існувати в декількох іпостасях, від Гран Туризмо до родстера та універсала для подорожей бездоріжжям. Причому все це – один автомобіль, який модифікуватиметься під різні завдання. Передбачається, що сервісна служба Qoshcar зможе налаштовувати базове шасі під побажання клієнтів як завгодно раз, хоч щодня змінюючи функціональність машини.

Окрім GT Vision 1, заплановано ще чотири різні моделі.

За кілька місяців вдалося подати заявки в 30 країнах на реєстрацію торгової марки, зробити попередній дизайн, сайт і скласти ряд документів для залучення інвесторів. З цього випливає, що реальних засобів для продовження розробки команда Qoshcar Automotive не має і розраховує на залучення зовнішнього фінансування. Скільки власних коштів витрачено на сьогодні — невідомо.

На цю мить розсилаються заявки з венчурних інвестфондів, аналізується зворотний зв'язок.

Терміни жорсткі: Ільяс має намір запустити виробництво протягом 2-3 років. Це можливо тільки при негайному отриманні фінансування та паралельному проектуванні заводу та самого автомобіля. Якщо перший інвестиційний раунд затягнеться, плани термінів доведеться коригувати. Або ж на Qoshcar чекає доля всіх інших автопроектів, які свого часу починалися або розроблялися росіянами.