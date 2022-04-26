Через санкції виробництво важких мотоциклів із коляскою, які раніше випускали у Свердловській області, налагодять у казахстанському Петропавловську.

Компанія Ural Motorcycles, що займається випуском важких мотоциклів із коляскою, переносить виробництво з Росії до Казахстану. Про це у відеоролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі фірми, розповів її генеральний директор Ілля Хаїт.

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Переїзд пов'язаний із нестачею низки комплектуючих, які підпадають під санкції, а також із забороною на імпорт техніки з Росії. Переважна частина мотоциклів Ural йде у західні країни, зокрема США.

Новий збірний майданчик Ural Motorcycles організований у казахстанському Петропавловську, який розташований за 600 км від Ірбіта (Свердловська область), де раніше випускали техніку. При цьому на Ірбітському мотоциклетному заводі (ІМЗ) буде продовжено роботу: там виготовлятимуть рами та елементи корпусу для мотоциклів.

За словами Хаїта, компанія змушена буде скоротити частину штату на колишньому підприємстві та найняти нових співробітників у Петропавловську. При цьому основний керуючий склад переїде з Росії до Казахстану.

Вибір сусідньої держави як новий майданчик обумовлений необхідністю якнайшвидше налагодити виробництво мотоциклів, а також російськомовним населенням міста та можливістю оперативно організувати логістику. Хаїт прогнозує суттєве скорочення продажів у нинішньому році, причому пов'язує це не лише із війною в Україні, а й з багатьма іншими факторами.

Ural Motorcycles є єдиною у світі компанією, що займається серійним випуском важких позашляхових мотоциклів із коляскою. Вони оснащені 749-кубовим двоциліндровим двигуном, що розвиває 41 к.с. і 52 Нм моменту, що крутить. Мотор працює з п'ятиступінчастою коробкою передач (чотири передні та одна задня). Таким чином, Ural Motorcycles – прямий наступник класичної радянської марки "Урал". У 2000 році збанкрутіле підприємство в Ірбіті було викуплено групою інвесторів, до якої входив Ілля Хаїт.

Основним ринком збуту Ural Motorcycles є США - компанія має кілька дилерів практично в кожному штаті. Наприклад, ціни на нову модель Gear Up 2022 стартують з позначки $18,9 тис.