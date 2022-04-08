Мотоциклетні війська були дуже ефективними в роки Другої світової війни. Принаймні на її першому етапі.

Головними експлуатантами мотоциклів стали німці, які спеціально перед війною навіть підготували кілька лінійок легких та важких мотоциклів для армії. То навіщо вони були потрібні і як себе показали на різних театрах бойових дій?

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Найшвидший наземний транспорт

Власне, суть мотоциклів і позашляховиків на фронті – розвідувальна. Всі ці машини не повинні брати участь у боях із супротивником. Вони повинні лише підвищувати мобільність та маневреність піхотних підрозділів. Сама собою концепція не нова. Перші драгуни – стрілки на конях, що з’явилися ще в XVI столітті, були не кінними стрілками, а по суті мобільною піхотою на конях, яка проїжджала деяку відстань, а потім спішувалась для ведення бою.

Воїни минулого

Вперше успішно застосовані мотоцикли в армії були ще роки Першої світової війни. Оскільки більшість генералів завжди готується до війни минулого, то німці вирішили використати мотоцикли і в другій світовій війні. На мотоциклістів було покладено такі функції: мобільна розвідка, мобільний патруль, транспортування військової пошти, кур’єрська служба, підвезення озброєння (мінометів та кулеметів), підвезення боєприпасів. З усіма цими завданнями “байкери гітлера” справлялися на ура, принаймні спочатку.

Яка техніка використовувалась

У вермахті використовувалися кілька моделей мотоциклів. Насамперед це були важкі BMW та Zundapp. До 1942 року активно використовувалися ще й легкі NSU, Triumph, Victoria. У Західній Європі під час анексії Чехословаччини та війни у Франції, мотоциклетні частини показали себе з кращого боку. Багато в чому завдяки хорошій погоді під час операцій та наявності великої кількості якісних доріг. Непогано мотоциклісти вермахту показали себе і в Польщі, проте саме там у 1939 році ще до Франції пролунав «перший дзвіночок». Там мотоциклісти неодноразово опинялися на піщаних ґрунтах, внаслідок чого транспортні засоби з коляскою дуже часто грузли у ґрунті. Вирішили цю проблему німці до 1940 за допомогою установки на коляски важких мотоциклів додаткового приводу.

Залежать від погоди

Проте, справжнє випробування німецьких мотоциклістів чекало на східному фронті. Тільки у складі танкових дивізій та дивізій СС у німців було 20 мотоциклетних батальйонів. Аж до осені 1941 року все йшло непогано, проте коли почалися проблеми з погодою та дорогами, мотоцикли стали систематично потрапляти у неприємні ситуації. Подальше використання техніки в непростих умовах східного фронту показало, що пережити болото і відсутність якісного ТО не здатна навіть дуже надійна на той час техніка BMW. Однак, до середини війни з’ясувалося, що набагато вигідніше було б обрати для цих же цілей позашляховики.