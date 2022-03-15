Середина березня - саме зараз час замислитись над початком мотосезону. У військовий час цей вид транспорту стає особливо актуальним.

Коли зійшов сніг та відступають холоди, цілком можливо сідати за кермо мопеда чи мотоцикла. Такий транспорт не надто витратний щодо пального, з яким подекуди спостерігається дефіцит, а ціна викликає вкрай негативні емоції.

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Також мотоцикли та мопеди можуть легко долати численні затори, які у військовий час виникли через величезну кількість різноманітних блокпостів. Про швидкість та маневреність і можливість пересування по знищеним дорогам теж не варто забувати.

Тож якщо нема потреби у перевезенні багажу та пасажирів - мототехніка може бути непоганою альтернативою як автомобілів, так і для громадського транспорту.

Найдешевші вживані мопеди у стані “на ходу” обійдуться від $100. Мотоцикли (імпортні, без урахування “Мінськ”, “Иж” та подібних) – від $500. Крім них у українських оголошеннях є чимало квадроциклів, спортивних мотоциклів та іншої мототехніки.

Нові легкі та витривалі мотоцикли (на кшталт Bajaj Boxer 150) коштують близько $1000. Скутери (наприклад SYM Symply 2 – трохи менше $1000).

Щоб можна було швидко зорієнтуватися де транспорту групи “мото” пропонують найбільше, колеги з сайту auto.ria.com визначили кількість пропозицій у кожному регіоні, і зобразили це на наступному слайді:

Найширша пропозиція з мототехнікою зараз у Київській, Львівський, Одеській, Харківській, та Дніпропетровській областях. Проте слід зважити на те, що не у всіх перелічених регіонах зараз безпечно. Тож якщо пропозиція у тій місцевості, де ви зараз перебуваєте, недостатньо широка, можливо варто подивитися, що пропонують у сусідніх регіонах.