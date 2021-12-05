Встановлення ГБО на мотоцикли зустрічається не дуже часто. У такого рішення є як переваги, так і недоліки. Проте дехто хто з мотоциклістів все ж ризикує модернізувати свій байк таким чином. Спробуймо з’ясувати, чому.

Одна з головних причин встановлення ГБО на будь-яку техніку – спроба зменшити витрати на пальне. Незважаючи на те, що останнім часом вартість скрапленого газу дуже швидко зростає, усе одно він дешевше бензину і при певних обставинах їздити на ньому вигідно. Однак з мотоциклами це не завжди актуально і тому є низка причин.

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Улюблена іграшка

Для переважної більшості байкерів мотоцикл – це не тільки засіб пересування, а перш за все, – улюблена іграшка. Важко уявити собі автомобіліста, який просто виїхав покататись без певної мети кудись доїхати. Мотоциклісти ж часто катаються просто для задоволення. При такому підході витрати на двоколісного коня не мають великого значення, адже на улюблене хобі, зазвичай, грошей не шкода.

Зовнішній вигляд

Байкери люблять свої мотоцикли, у тому числі за гарний зовнішній вигляд. А ось встановлення газового балону виглядає не дуже естетично. Погодьтесь, великий газовий балон на спортивному мотоциклі буде виглядати, як мінімум, дивно.

Зайве навантаження

Сам балон важить немало. А якщо він заправлений газом під зав’язку, його вага цілком співставна з вагою пасажира. Це не найкращим чином виплаває на керованість, динаміку та економічність. До того ж страждає й аеродинаміка.

Високі оберти

Газу потрібно більше часу для горіння, аніж бензину. Саме тому автомобільні газові системи останнього покоління при більше ніж 4,5-5 тисяч обертів відключають подачу газу і перемикаються на бензин. У переважної більшості мотоциклів двигуни легко розкуються до 8-10 тисяч обертів, а у спортивних байках обороти сягають 15 і більше тисяч обертів на хвилину. За таких умов газ не може нормально згорати та завдасть двигуну значної шкоди.

Безпека

При встановленні ГБО на мотоцикл газовий балон зазвичай кріплять замість центрального або бокових кофрів. У випадку ДТП мотоцикл падає на бік і в багатьох випадках його за інерцією тягне по асфальту. Звісно, балон металевий та досить міцний, але може так статись, що у ньому протре дірку і тоді займання не уникнути.

Безперечно, бензиновий бак теж представляє небезпеку і його стінки значно тонші, ніж у газового балона. Але усе одно, маючи на борту дві паливні системи, вірогідність пожежі збільшується як мінімум удвічі.

Мотоцикл з коляскою

А ось встановлення ГБО на старенький “Дніпро”, “Урал” або “К750” з коляскою вже здається непоганою ідеєю. Такі мотоцикли не розкручуються до високих обертів, мають у боковому причепі достатньо місця і зайві 30-50 кілограм у колясці не вплинуть суттєво на їх динамічні показники.

До того ж витрата пального у подібних мотоциклів досить висока, а отже й економія від використання ГБО буде більш суттєва.

Сертифікація ГБО

Не варто забувати що в Україні встановлення ГБО на будь-який транспортний засіб вважається переобладнанням, яке потрібно внести у документи. Для узаконення ГБО потрібно отримати сертифікат від спеціальної лабораторії. Для цього доведеться витратити як мінімум пів дня і заплатити близько 3000 гривень. З сертифікатом потрібно звернутись у Сервісний центр МВС і пройти процедуру заміни “техпаспорту”. Це також займає чимало часу та коштує близько 300-500 гривень.