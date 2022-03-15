Середина марта – самое время задуматься о начале мотосезона. В военное время этот вид транспорта становится особенно актуальным.

Когда сошел снег и отступают холода, можно садиться за руль мопеда или мотоцикла. Такой транспорт не слишком затратен на топливо, с которым иногда наблюдается дефицит, а цена вызывает крайне негативные эмоции.

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Также мотоциклы и мопеды могут легко преодолевать многочисленные пробки, возникшие в военное время из-за огромного количества разнообразных блокпостов. О скорости, маневренности и возможности передвижения по уничтоженным дорогам тоже не стоит забывать.

Так что, если нет необходимости в перевозке багажа и пассажиров – мототехника может быть неплохой альтернативой как автомобилям, так и общественному транспорту.

Самые дешевые мопеды в состоянии “на ходу” обойдутся от $100. Мотоциклы (импортные, без учета “Минск”, “Иж” и подобных) – от $500. Кроме них, в украинских объявлениях есть много квадроциклов, спортивных мотоциклов и другой мототехники.

Новые легкие и выносливые мотоциклы (вроде Bajaj Boxer 150) стоят около $1000. Скутеры (например, SYM Symply 2 – чуть меньше $1000).

Чтобы можно было быстро сориентироваться, где транспорт группы “мото” предлагают больше всего, коллеги с сайта auto.ria.com определили количество предложений в каждом регионе, и изобразили это на следующем слайде:

Самое широкое предложение с мототехникой сейчас в Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Однако следует учесть, что не во всех перечисленных регионах сейчас безопасно. Если предложение в той местности, где вы сейчас находитесь, недостаточно широкое, возможно стоит посмотреть, что предлагают в соседних регионах.