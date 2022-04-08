Мотоциклетные войска были очень эффективны в годы Второй мировой войны. По крайней мере, на ее первом этапе.

Главными эксплуатантами мотоциклов стали немцы, специально перед войной даже подготовившие несколько линеек легких и тяжелых мотоциклов для армии. Зачем они были нужны и как себя показали на разных театрах боевых действий?

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Самый быстрый наземный транспорт

Собственно, суть мотоциклов и внедорожников на фронте – разведывательная. Все эти машины не должны участвовать в боях с противником. Они должны только повышать мобильность и маневренность пехотных подразделений. Сама собой концепция не нова. Первые драгуны – стрелки на лошадях, появившиеся еще в XVI веке, были не конными стрелками, а по сути мобильной пехотой на лошадях, которая проезжала некоторое расстояние, а затем спешивалась для ведения боя.

Воины прошлого

Впервые успешно применены мотоциклы в армии были еще в годы Первой мировой войны. Поскольку большинство генералов всегда готовятся к войне прошлого, то немцы решили использовать мотоциклы и во Второй мировой войне. На мотоциклистов были возложены следующие функции: мобильная разведка, мобильный патруль, транспортировка военной почты, курьерская служба, подвоз вооружения (минометов и пулеметов), подвоз боеприпасов. Со всеми этими задачами "байкеры Гитлера" справлялись на ура, по крайней мере сначала.

Какая техника использовалась

В вермахте использовали несколько моделей мотоциклов. В первую очередь это были тяжелые BMW и Zundapp. До 1942 года активно использовались еще и легкие NSU, Triumph, Victoria. В Западной Европе во время аннексии Чехословакии и войны во Франции мотоциклетные части показали себя с лучшей стороны. Во многом благодаря хорошей погоде во время операций и наличию большого количества качественных дорог. Неплохо мотоциклисты вермахта показали себя и в Польше, однако именно там в 1939 году еще до Франции раздался “первый звоночек”. Там мотоциклисты неоднократно оказывались на песчаных грунтах, в результате чего транспортные средства с коляской очень часто вязли в почве. Решили эту проблему немцы к 1940 году с помощью установки на коляски тяжелых мотоциклов дополнительного привода.

Зависят от погоды

Однако настоящее испытание немецких мотоциклистов ждало на восточном фронте. Только в составе танковых дивизий и дивизий СС у немцев было 20 мотоциклетных батальонов. Вплоть до осени 1941 года все шло неплохо, однако, когда начались проблемы с погодой и дорогами, мотоциклы стали систематически попадать в неприятные ситуации. Дальнейшее использование техники в непростых условиях восточного фронта показало, что пережить болото и отсутствие качественного ТО не способна даже очень надежная в то время техника BMW. Однако к середине войны выяснилось, что гораздо выгоднее было бы выбрать для этих же целей внедорожники.