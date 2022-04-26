Из-за санкций производство тяжелых мотоциклов с коляской, которые ранее выпускали в Свердловской области, наладят в казахстанском Петропавловске.

Компания Ural Motorcycles, которая занимается выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан. Об этом в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале фирмы, рассказал ее генеральный директор Илья Хаит.

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Переезд связан с нехваткой ряда подпадающих под санкции комплектующих, а также с запретом на импорт техники из России. Большинство мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе США.

Новая сборная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, расположенном в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где раньше выпускали технику. При этом на Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будет продолжена работа: там будут производить рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

По словам Хаита, компания будет вынуждена сократить часть штата на бывшем предприятии и нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Выбор соседнего государства как новой площадки обусловлен необходимостью как можно быстрее наладить производство мотоциклов, а также русскоязычным населением города и возможностью оперативно организовать логистику. Хаит прогнозирует существенное сокращение продаж в нынешнем году, причем связывает это не только с войной в Украине, но и со многими другими факторами.

Ural Motorcycles – единственная в мире компания, которая занимается серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Они оснащены 749-кубовым двухцилиндровым двигателем, который развивает 41 л.с. и 52 Нм крутящего момента. Мотор работает с пятиступенчатой ​​коробкой передач (четыре передних и одна задняя). Таким образом, Ural Motorcycles – прямой преемник классической советской марки "Урал". В 2000 году обанкротившееся предприятие в Ирбите было выкуплено группой инвесторов, в которую входил Илья Хаит.

Основным рынком сбыта Ural Motorcycles является США – компания имеет несколько дилеров практически в каждом штате. К примеру, цены на новую модель Gear Up 2022 стартуют с отметки $18,9 тыс.