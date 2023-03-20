В планах стартапа - на собственном заводе производить 4 тысячи таких машин в год. Однако перед этим еще нужно найти финансирование проекта.

В Казахстане основали автомобильный проект Qoshcar Automotive. На сайте стартапа размещены дизайн-проекты непонятных автомобилей под брендом Qoshcar (Кошар).

На сайте расписано, что это казахский автомобиль, разработанный в национальных традициях. Впрочем, как оказалось, рисовали его российские дизайнеры, вряд ли знающие о колорите казахских традиций.

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Инициатор проекта Qoshcar Automotive – казах Ильяс Жоламан, ранее не имевший опыта в автомобилестроении. 37-летний Ильяс Жоламан занимался продажей дорогих автомобилей (BMW и др.), а также недвижимостью в Казахстане.

Проект Qoshcar Automotive стартовал в апреле 2022 года. Название Qoshcar (Кошкар) в переводе с казахского означает «сильный, крепкий самец в стаде овец». Упрямый и выносливый Кошкар – разновидность дикого казахского барана (Архар) – послужил источником вдохновения.

Под названием Qoshcar должны производить электромобиль или гибрид ценой около $100 000. Производить машину думают в Казахстане, где построят завод с нуля минимум на 4000 машин в год (это стартовый объем). Кто будет разрабатывать новую платформу, пока не решено, думают как о самостоятельной разработке, так и о передаче ее на аутсорсинг одной из мировых инжиниринговых компаний типа Magna.

Перспективными рынками для Qoshcar являются Казахстан и другие страны СНГ (для них предназначен гибридный вариант), а для стран Аравийского полуострова, Китая и США больше подойдет электромобиль.

Первая модель будет называться Qoshcar GT Vision 1. Это спортивно-люксовый хэтчбек с необычной компоновкой: отсутствует сиденье справа от водителя, а дверь по бортам расположена асимметрично: водительская на привычном месте, а единственная дверь справа смещена назад, для удобства задних пассажиров. В интерьере, если верить описанию, прослеживаются мотивы казахской юрты. А еще там есть какой-то биореактор, очищающий воздух.

Qoshcar GT Vision 1 может существовать в нескольких ипостасях, от Гран Туризмо до родстера и универсала для путешествий по бездорожью. Причем все это – один автомобиль, который будет модифицирован под разные задачи. Предполагается, что сервисная служба Qoshcar сможет настраивать базовое шасси под пожелания клиентов сколь угодно раз, хоть ежедневно меняя функциональность машины.

Кроме GT Vision 1, запланированы еще четыре разных модели.

Через несколько месяцев удалось подать заявки в 30 странах на регистрацию торговой марки, сделать предварительный дизайн, сайт и составить ряд документов для привлечения инвесторов. Из этого следует, что реальных средств для продолжения разработки у команды Qoshcar Automotive нет и они рассчитывают на привлечение внешнего финансирования. Сколько собственных средств потрачено на сегодняшний день – неизвестно.

На данный момент рассылаются заявки по венчурным инвестфондам, анализируется обратная связь.

Сроки жесткие: Ильяс намерен запустить производство в течение 2-3 лет. Это возможно только при немедленном получении финансирования и параллельном проектировании завода и автомобиля. Если первый инвестиционный раунд затянется, планы сроков придется корректировать. Или же Qoshcar ожидает судьба всех остальных автопроектов, которые в свое время начинались или разрабатывались россиянами.