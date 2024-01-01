За найкращий в країні бал випускнику школи подарували автомобіль Hyundai Sonata

Єнсебек Жаннур з села Карабулак Талгарського району Алматинської області додатково займався на онлайн-курсах Центру JUZ40. Ще задовго до проведення ЄНТ адміністрація цього освітнього закладу оголосила у соцмережах, що подарує новенький автомобіль будь-кому зі своїх підопічних, хто на тестуванні набере максимальні 140 балів.

Набуті у школі та на онлайн-курсах знання дозволили сільському хлопчині набрати 140 балів зі 140 можливих: Єнсебек відповів на всі питання, жодного разу не помилившись. При цьому він вибрав для проходження Єдиного національного тестування найскладнішу комбінацію предметів "Математика-Інформатика".

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Освітній центр, де він займався, слова дотримав і подарував йому новенький автомобіль Hyundai Sonata. Хлопця навіть привели в автосалон, щоб він сам вибрав колір заздалегідь проплаченої машини.

"Я дуже радий. До Єдиного національного тестування готувався в освітньому центрі. Коли побачив результати ЄНТ, аж схопився з місця, очам своїм не повірив. Готувався протягом півтора року, дякувати Богу, мої старання увінчалися успіхом. Дуже дякую Центру, який подарував машину Hyundai Sonata. Вчора з ними вибирали колір машини. Батьки теж безмірно раді, чекають на мене вдома з нетерпінням", – поділився враженнями Єнсебек Жаннур.

Такий результат не залишився непоміченим й органом місцевої влади. Акім Алматинської області Марат Султангазієв особисто нагородив Жаннура, його батьків та вчителів Подячним листом, а також вручив випускнику сертифікат на 500 000 тенге, що в конвертації на українську валюту 42,3 тисячі гривень.

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Сільська школа також не лишилася осторонь. Вчителі та однокласники вручили Жаннуру сертифікат на автомийку, талони на 250 літрів бензину, а також інші необхідні засоби для догляду та обслуговування його автомобіля.

Ймовірно, хлопець для подальшого навчання зупинить свій вибір на факультеті інженерії та природничих наук в Алматинському університеті.