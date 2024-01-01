Hyundai випустить трирядний електричний SUV й оновлений IONIQ 5

Південнокорейський виробник має великі наміри щодо збуту техніки в Америці. Там продажі електромобілів у другому кварталі зросли на 15%, що дає гарні прогнози на перспективу.

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Рекорди продажів у другому кварталі встановили нові IONIQ 5 і IONIQ 6. Тепер Hyundai прагне зайняти більшу частку ринку. Попри загострення конкуренції, генеральний директор Hyundai в США Ренді Паркер вважає другу половину 2024 року "досить оптимістичною".

Вже наступного року Hyundai додасть кілька ключових моделей, щоб зберегти динаміку зростання. Це буде новий трирядний електричний позашляховик IONIQ та оновлений IONIQ 5.

Це лише концепт трирядного акумуляторного позашляховика, офіційно поданий виробником. Фото: Hyundai

Про більший електричний позашляховик Hyundai було чуток багато й раніше, але ось тільки нині Hyundai оголосила офіційну дату випуску. Повідомляється, що світова прем'єра нового трирядного електромобіля IONIQ "відбудеться пізніше цього року".

Новий трирядний електричний позашляховик буде працювати на платформі E-GMP, пропонуючи запас ходу понад 300 миль, тобто 480 кілометрів, швидку зарядку менш ніж за 20 хвилин і передове програмне забезпечення. Ймовірно, серійна модель може називатися IONIQ 9.

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Новий електричний позашляховик був помічений під час тестування в різних місцях, включаючи Каліфорнію (див. відео нижче). Ранні звіти показують, що він має менш квадратний дизайн порівняно з Kia EV9.



Обіцяє бути цікавою й оновлена версія представленої у березні нинішнього року моделі IONIQ 5 із більшою батареєю, новим елегантним дизайном і доданим заднім склоочисником.

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Розробники поставили сюди акумулятор місткістю 84 кВт-год замість 77,4 кВт-год. Завдяки цьому запас ходу нового IONIQ 5 збільшився з 458 км до 485 км. Він також отримав трохи швидшу зарядку (від 10% до 80%) менш ніж за 18 хвилин.

Hyundai також підтвердив, що оновлений IONIQ 5 2025 року стане першим, що зійде з конвеєра на новому заводі електромобілів у Джорджії, вартістю 7,6 мільярда доларів.

Цьогорічний дебютант IONIQ 5 вже з наступного року випускатиметься в оновленому стані. Фото: Hyundai

За словами глобального операційного директора Hyundai Хосе Муньоса, електромобілі, виготовлені на заводі, матимуть право на податковий кредит у розмірі 7500 доларів США. А ось щодо вартості, то тут менеджер дипломатично змовчав - про цінник говорити рано.