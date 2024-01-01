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Hyundai отзывает Santa Fe из-за проблемного программного обеспечения

Hyundai Motor America установила, что около 12 349 кроссоверов Santa Fe могут откатиться, когда АКПП переведена в режим "Parking" из-за программного сбоя блока управления трансмиссии.
Hyundai отзывает более 12 тысяч кроссоверов Santa Fe из-за проблем с КПП - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Santa Fe

Даниил Северенчук
logo19 июля, 09:20
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Как сообщает Autoevolution, проблемные кроссоверы были собраны в период с 23 апреля по 2 июля 2024 года. Сообщается, что автопроизводитель получил жалобы от владельцев Santa Fe о непреднамеренном перемещении транспортных средств и уже установил причину проблемы.

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Эксперты по безопасности Hyundai определили, что программное обеспечение блока управления трансмиссией было основной причиной случайного включения сцепления. Сообщается, что проблема не вызвала ни одного ДТП или травм.

Однако, кроссоверы с проблемным программным обеспечением имели тенденцию откатываться даже когда селектор КПП был включен в режим парковки. Разработчиком коробки с двойным сцеплением в Santa Fe является дочерняя компания Hyundai под названием Transys Korea.

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Автопроизводитель предоставил дилерам указание бесплатно обновить указанный модуль для пострадавших клиентов, которые должны быть проинформированы по почте до 9 сентября 2024 года.

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