Hyundai відкликає Santa Fe через проблемне програмне забезпечення

Як повідомляє Autoevolution, проблемні кросовери були зібрані в період з 23 квітня по 2 липня 2024 року. Повідомляється, що автовиробник отримав скарги від власників Santa Fe про ненавмисне переміщення транспортних засобів й вже встановив причину проблеми.

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Експерти з безпеки Hyundai визначили, що програмне забезпечення блоку керування трансмісією було основною причиною випадкового вмикання зчеплення. Повідомляється, що проблема не спричинила жодного ДТП чи травм.

Проте, кросовери з проблемним програмним забезпеченням мали тенденцію відкочуватись навіть коли селектор КПП був увімкнений в режим паркування. Розробником коробки з подвійним зчепленням в Santa Fe є дочірня компанія Hyundai під назвою Transys Korea.

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Автовиробник надав дилерам вказівку безкоштовно оновити вказаний модуль для постраждалих клієнтів, які мають бути проінформовані поштою до 9 вересня 2024 року.