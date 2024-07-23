Hyundai вскоре обновит Ioniq 6: что известно о новинке

Hyundai Ioniq 6 дебютировал в августе 2022 года, как второй электромобиль бренда, основанный на архитектуре E-GMP. Как сообщает Electrek, ожидается, что автопроизводитель презентует обновленный электромобиль вслед за рестайлинговым Ioniq 5, который представили в Корее в марте.

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Обновленный Ioniq 5 получил более крупную батарею емкостью 84 кВт-ч, вместо 77,4 кВт-ч, которая обеспечивает до 485 км запаса хода. Недавно корейские шпионы HealerTV заметили тестовые прототипы нового Ioniq 6. В их видео сравнивается рестайлинговый электромобиль со старой моделью.

Самым заметным изменением является новый дизайн передней части. Обновленная модель получит новые фары, подобные тем, что имеет Sonata. Кроме этого, вполне вероятно, что Hyundai предоставит автомобилю батарею большей емкости.

Ioniq 6 был первым электромобилем Hyundai с запасом хода более 600 километров, однако пока неизвестно, сможет ли обновленная модель достичь 700 км прогнозируемого запаса хода.

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Поговаривают, что Hyundai выпустит рестайлинговый Ioniq 6 в мае следующего года, а затем спортивную модель N в сентябре.