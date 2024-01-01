Шпионы заметили обновленный Hyundai Ioniq 6

Команда дизайнеров и инженеров Hyundai уже работает над рестайлинговым Ioniq 6. Шпионы Carscoops заметили тестовый прототип электромобиля в камуфляже во время испытаний.

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Черное покрытие скрывает существенные изменения в дизайне. Наиболее заметное из них касается дизайна передней части, а именно формы капота и расположения осветительных приборов. Прототип имеет традиционные цельные блоки фар, тогда как капот имеет почти квадратную форму.

Подобное решение с размещением фар и секцией дневных ходовых огней на уровне с капотом имеет компактный кроссовер Kona и, похоже, Hyundai предоставила похожий стиль обновленному Ioniq 6. Задние светодиодные фонари получат некоторые изменения в дизайне, а интерьер будет иметь новую отделку. Поговаривают, что дисплей мультимедиа получит возможность беспроводного коннекта Apple CarPlay и Android Auto.

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Также ожидается, что автопроизводитель увеличит запас хода модели благодаря переходу от батареи емкостью 77,4 кВт-ч к блоку емкостью 84 кВт-ч. Подобные изменения уже применили в Ioniq 5. Мощность в 228 л.с. в одномоторной и 324 л.с. в версии с полным приводом останется, но впервые к линейке присоединится Ioniq 6 N, который получит два электромотора совокупной мощностью 650 “лошадок”.