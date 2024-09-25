Hyundai сделал коммерческий EV для Кореи, но с прицелом на Европу

Практически одновременно с грузовиком Chassis Cab EV на рынок вышла Special High-Top, завершающая модельный ряд Hyundai ST1. Для производителя это практически вылилось в продуктовую линейку.

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После презентации первого коммерческого электрического фургона ST1 в апреле прошлого года, пишет electrek.co, к модельному ряду присоединились две новые модели. Уже в начале 2024-го Hyundai выпустил в Корее для логистики ST1 Cargo и Cargo Refrigerated для доставки.

Электрический рабочий грузовик Hyundai ST1 Chassis Cab. Фото: Hyundai

По словам разработчиков, ST1 не что иное, как "бизнес-платформа с различными возможностями расширения". Именно поэтому новый ST1 Chassis Cab с открытой платформой предусматривает массу всевозможных надстроек для разнообразного количества бизнес-использований.

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Кстати, именно это побудило европейского производителя Iveco Group позаимствовать у Hyundai Motor Company разработку такой кабины для своей серии машин eMoovy в среднем сегменте от 2,5 до 3,5 тонн. И не пожалели.

Итальянцы же взялись за выпуск техники с нулевым уровнем выбросов для городских перевозок, в т.ч. для доставки от двери до двери.

Итальянская eMoovy сочетает платформу Hyundai на шасси с кабиной и силовой электрической системой с грузовым модулем Iveco. Фото: Hyundai

Сотрудничество предполагается плодотворное: Hyundai Motor Company выступает на европейских рынках в партнерстве с Iveco Group. Революционный электромобиль будет продаваться в Европе под маркой IVECO под названием eMoovy.

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Выпущенный для корейского рынка Chassis Cab “горожанин” имеет отличные габариты: длина достигает 5465 мм, ширина – 2015 мм, высота – 2005 мм.

В сочетании с привлекательным потенциалом батареи, имеющей емкость 76,1 кВт-ч, такой автомобиль будет преодолевать 327 км на одном заряде. Обе упомянутые модели благодаря укомплектованной быстрой зарядке набирают потенциал от 10% до 80% примерно за 20 минут.

Интерьер Hyundai ST1 простой и даже скромный, но эргономика и комфорт здесь на высоте. Фото: Hyundai

Своих аккумуляторных новичков Hyundai оснастила облачной навигацией для отображения информации в режиме реального времени, оповещающих о ближайших станциях зарядки электромобилей. Система также будет отображать при этом уровень заряда аккумулятора и возможное расстояние до зарядного устройства.

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Дочерняя компания Hyundai под брендом Kia также запускает свои первые электрические коммерческие автомобили (см. видео ниже) с квадратной конфигурацией дизайна, о чем редакция Авто24 писала. Первый PV5, который должен выйти в следующем году, был недавно замечен на дорогах общего пользования.