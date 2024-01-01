Hyundai будет заряжать электромобили во время движения по дорогам

Беспроводные зарядные устройства уже очень распространены среди производителей бытовой техники, однако, по веским причинам, до сих пор не введены автопроизводителями в секторе электромобилей. Однако, компания Hyundai может вскоре изменить это.

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Новый патент корейского автопроизводителя описывает технологию беспроводных зарядных дорог. Сейчас в мире проводят экспериментальные испытания нескольких участков таких дорог в США, Франции, Норвегии и Швеции, но все эти проекты еще далеки до широкого внедрения, ведь работают только в условиях абсолютно ровной поверхности.

В то же время технология Hyundai предлагает более практичное решение, которая решит проблему неровного покрытия большинства мировых дорог. Решение Hyundai заключается в использовании зарядного приемника под авто, который расположен на регулируемом по высоте индуктивном соединителе передачи энергии, что может автоматически подниматься и опускаться, меняя свое положение в зависимости от ровности дороги.

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Кроме этого, инженеры компании считают, что в будущем работу системы можно улучшить благодаря использованию камеры для считывания дорожного покрытия и соответствующей настройки подвески автомобиля. Инженеры считают, что это позволит регулировать зарядный приемник для поддержания оптимального положения даже на неровной дороге.