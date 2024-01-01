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Hyundai будет заряжать электромобили во время движения по дорогам

Компания Hyundai зарегистрировала патент новой технологии беспроводной зарядки, которая позволит электромобилям заряжаться во время движения даже на неровных поверхностях.
Hyundai разрабатывает "зарядные дороги" для электромобилей - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Ioniq 6

Даниил Северенчук
logo23 сентября, 10:20
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Беспроводные зарядные устройства уже очень распространены среди производителей бытовой техники, однако, по веским причинам, до сих пор не введены автопроизводителями в секторе электромобилей. Однако, компания Hyundai может вскоре изменить это.

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Новый патент корейского автопроизводителя описывает технологию беспроводных зарядных дорог. Сейчас в мире проводят экспериментальные испытания нескольких участков таких дорог в США, Франции, Норвегии и Швеции, но все эти проекты еще далеки до широкого внедрения, ведь работают только в условиях абсолютно ровной поверхности.

В то же время технология Hyundai предлагает более практичное решение, которая решит проблему неровного покрытия большинства мировых дорог. Решение Hyundai заключается в использовании зарядного приемника под авто, который расположен на регулируемом по высоте индуктивном соединителе передачи энергии, что может автоматически подниматься и опускаться, меняя свое положение в зависимости от ровности дороги.

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Кроме этого, инженеры компании считают, что в будущем работу системы можно улучшить благодаря использованию камеры для считывания дорожного покрытия и соответствующей настройки подвески автомобиля. Инженеры считают, что это позволит регулировать зарядный приемник для поддержания оптимального положения даже на неровной дороге.

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