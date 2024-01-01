Tesla готовит собственную систему беспроводных зарядных станций

Как передает Drive, патентными документами поделился пользователь X (ранее Twitter) по имени SETI Park. В них указано, что зарядное устройство будет напоминать настенную коробку, подключенную к заземляющей площадке, расположенной на полу.

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Теоретически, она сможет заряжать электромобиль беспроводным способом, посылая электричество через индуктивные катушки, расположенные в нижней части авто. Несмотря на то, что Tesla официально не анонсировала систему беспроводной зарядки, многочисленные отчеты предполагают, что она будет доступна только для Cybertruck и будущем robotaxi.

К тому же ранее несколько владельцев Cybertruck наткнулись на инструкции по применению компонентов индуктивной зарядки в руководстве по обслуживанию авто, что свидетельствует о том, что беспроводная зарядка может быть в будущих планах Tesla для ее новой модели.

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Ранее, слухи о том, что Tesla работает над системой беспроводной зарядки, появились после того, как американский автопроизводитель в прошлом году приобрел немецкий стартап Wiferion, который занимался разработкой этой технологии. Однако, они утихли сразу после того, как Tesla продала Wiferion через четыре месяца после покупки.