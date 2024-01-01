Tesla готує власну систему бездротових зарядних станцій

Як передає Drive, патентними документами поділився користувач X (раніше Twitter) на ім’я SETI Park. У них вказано, що зарядний пристрій буде нагадувати настінну коробку, підключену до заземлюючої площадки, розташованої на підлозі.

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Теоретично, вона зможе заряджати електромобіль бездротовим способом, надсилаючи електрику через індуктивні котушки, розташовані в нижній частині авто. Попри те, що Tesla офіційно не анонсувала систему бездротової зарядки, численні звіти припускають, що вона буде доступна лише для Cybertruck і майбутньому robotaxi.

До того ж раніше декілька власників Cybertruck натрапили на інструкції щодо застосування компонентів індуктивної зарядки в посібнику з обслуговування авто, що свідчить про те, що бездротова зарядка може бути в майбутніх планах Tesla для її нової моделі.

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Раніше, чутки про те, що Tesla працює над системою бездротової зарядки, з’явились після того, як американський автовиробник торік придбав німецький стартап Wiferion, який займався розробкою цієї технології. Однак, вони вщухли одразу після того, як Tesla продала Wiferion через чотири місяці після покупки.