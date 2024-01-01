Toyota скорочує виробництво електромобілів

Як передає Drive, у 2026 році Toyota випустить на третину менше електромобілів, ніж було заплановано. Компанія планувала випустити 1,5 мільйона електромобілів, але зараз ця кількість скоротилася на 33% до 1 мільйона одиниць через «уповільнення світового ринку електромобілів».

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Попри це, за прогнозами, цільові показники реалізованих електромобілів Toyota будуть зростати, починаючи з близько 140 000 у 2024 році, до 400 000 у 2025 році.

В кінці 2021 року керівництво компанії виступило з гучною заявою про плани випустити 30 нових електромобілів до кінця десятиліття. Однак, згодом Toyota скорегувала цей план, призупинивши роботу над деякими моделями, щоб перейти до більш ефективних методів виробництва.

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Торік було підтверджено, що 10 нових електромобілів дебютує вже до 2026 року. Наразі невідомо чи вплине останнє скорочення виробництва електромобілів на будь-які майбутні плани чи моделі.