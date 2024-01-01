Toyota сокращает производство электромобилей

Как передает Drive, в 2026 году Toyota выпустит на треть меньше электромобилей, чем было запланировано. Компания планировала выпустить 1,5 миллиона электромобилей, но сейчас это количество сократилось на 33% до 1 миллиона единиц из-за "замедления мирового рынка электромобилей".

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Несмотря на это, по прогнозам, целевые показатели реализованных электромобилей Toyota будут расти, начиная с около 140 000 в 2024 году, до 400 000 в 2025 году.

В конце 2021 года руководство компании выступило с громким заявлением о планах выпустить 30 новых электромобилей до конца десятилетия. Однако, впоследствии Toyota скорректировала этот план, приостановив работу над некоторыми моделями, чтобы перейти к более эффективным методам производства.

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В прошлом году было подтверждено, что 10 новых электромобилей дебютирует уже к 2026 году. Пока неизвестно повлияет ли последнее сокращение производства электромобилей на любые будущие планы или модели.