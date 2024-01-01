Оновлена Tesla Model Y дебютує на початку 2025 року

Чутки про те, що Tesla готує рестайлінгову Model Y з’явились після звіту Reuters про наміри автовиробника представити версію електрокросовера під назвою Juniper на 2024 рік. Пізніше Bloomberg додав, що оновлена модель з’явиться у 2024 році.

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Tesla одразу почала заперечувати чутки, проте зробила це у своїй звичній манері. Генеральний директор компанії Ілон Маск заявив, що компанія не планує оновлювати авто «цього року», надавши чуткам нового життя.

Пізніше закамуфльований прототип Model Y був помічений в Каліфорнії, а неофіційні чутки розкрили кілька нових аспектів дизайну, які з’являться в оновленій версії електромобіля. Тепер у новому звіті з Китаю стверджується, що інформація з ланцюжка постачання Tesla вказує на перший квартал 2025 року, як момент запуску оновленого кросовера.

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Tesla планує поставити дві модифіковані Model Y. Серед них, 5-місна версія нової Model Y під кодовою назвою «Juniper», яка, як очікується, буде поставлена в першому кварталі. Водночас інша – 7-місна версія Model Y дебютує вже в 4 кварталі.