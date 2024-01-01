Пожежі батареї Tesla Cybertruck стають поширеним явищем

Деякі фанати Tesla описують Cybertruck як найміцніший автомобіль у світі. Його кузов з нержавіючої сталі справді досить ударостійкий, проте, наразі вже є сотні розбитих та десятки знищених електричних пікапів.

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Беззаперечно, що погані водії справді є скрізь і кожна з аварій стається за унікальних обставин, тому незалежно від того, наскільки міцним був транспортний засіб, у разі аварії він все одно перетвориться на купу металобрухт. Однак, в ідеалі ДТП не має ставати причиною пожежі.

Наразі відомо вже про три подібні випадки за участі Cybertruck. Перший з них стався в районі Бейтон, штат Техас. Детальніше про нього ви можете дізнатись у нашому матеріалі. До слова, ця аварія стала першою, в якій загинула людина й розслідування причини займання досі триває.

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Згодо мережею поширилось повідомлення про продаж обгорілого кузова електричного пікапа в Х’юстоні, штат Техас. На фото помітно, що пожежа фактично повністю знищила автомобіль і він не підлягає відновленню. В оголошенні продавець вказав, що автівка загорілась внаслідок аварії.

Третій інцидент стався лише за декілька днів після цього і його кадри також потрапили в Інтернет. Цього разу Cybertruck зачепив гідрант і спалахнув. Можливо, саме це й призвело до пожежі. На відео, опублікованому на Reddit, видно, як під вантажівкою бушує вогонь, інших пошкоджень немає.

У повідомленні поліції вказується, що батарея спалахнула після того, як вода з гідранта залила її. Це не може бути правдою, оскільки акумуляторні блоки не спалахують під час їзди електромобілів убрід, наприклад через велику калюжу чи річку.

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Рятувальники, які гасили пожежу, зазначили, що спершу подумали, що загасили полум'я, але вогонь знову виник невдовзі. Це явна ознака пожежі літій-іонного акумулятора.