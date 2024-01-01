Пожары батареи Tesla Cybertruck становятся распространенным явлением

Некоторые фанаты Tesla описывают Cybertruck как самый прочный автомобиль в мире. Его кузов из нержавеющей стали действительно достаточно ударопрочный, однако, сейчас уже есть сотни разбитых и десятки уничтоженных электрических пикапов.

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Бесспорно, что плохие водители действительно есть везде и каждая из аварий происходит при уникальных обстоятельствах, поэтому независимо от того, насколько прочным было транспортное средство, в случае аварии оно все равно превратится в кучу металлолома. Однако, в идеале ДТП не должно становиться причиной пожара.

Сейчас известно уже о трех подобных случаях с участием Cybertruck. Первый из них произошел в районе Бейтон, штат Техас. Подробнее о нем вы можете узнать в нашем материале. К слову, эта авария стала первой, в которой погиб человек и расследование причины возгорания до сих пор продолжается.

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Впоследствии сетью распространилось сообщение о продаже обгоревшего кузова электрического пикапа в Хьюстоне, штат Техас. На фото заметно, что пожар фактически полностью уничтожил автомобиль и он не подлежит восстановлению. В объявлении продавец указал, что машина загорелась в результате аварии.

Третий инцидент произошел всего через несколько дней после этого и его кадры также попали в Интернет. На этот раз Cybertruck задел гидрант и загорелся. Возможно, именно это и привело к пожару. На видео, опубликованном на Reddit, видно, как под грузовиком бушует огонь, других повреждений нет.

В сообщении полиции указывается, что батарея вспыхнула после того, как вода из гидранта залила ее. Это не может быть правдой, поскольку аккумуляторные блоки не загораются во время езды электромобилей вброд, например через большую лужу или реку.

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Спасатели, которые тушили пожар, отметили, что сначала подумали, что потушили пламя, но огонь снова возник вскоре. Это явный признак пожара литий-ионного аккумулятора.