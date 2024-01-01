Обновленная Tesla Model Y дебютирует в начале 2025 года

Слухи о том, что Tesla готовит рестайлинговую Model Y появились после отчета Reuters о намерениях автопроизводителя представить версию электрокроссовера под названием Juniper на 2024 год. Позже Bloomberg добавил, что обновленная модель появится в 2024 году.

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Tesla сразу начала отрицать слухи, однако сделала это в своей привычной манере. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что компания не планирует обновлять авто "в этом году", предоставив слухам новую жизнь.

Позже закамуфлированный прототип Model Y был замечен в Калифорнии, а неофициальные слухи раскрыли несколько новых аспектов дизайна, которые появятся в обновленной версии электромобиля. Теперь в новом отчете из Китая утверждается, что информация из цепочки поставок Tesla указывает на первый квартал 2025 года, как момент запуска обновленного кроссовера.

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Tesla планирует поставить две модифицированные Model Y. Среди них, 5-местная версия новой Model Y под кодовым названием "Juniper", которая, как ожидается, будет поставлена в первом квартале. В то же время другая – 7-местная версия Model Y дебютирует уже в 4 квартале.