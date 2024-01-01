На западе Украины активно переходя на электромобили: интересная статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
BYD Song Plus возглавил рейтинг продаж новых электромобилей в Украине.
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18 сентября, 18:35
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Как уже сообщает Укравтопром, в августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 942 ед. (90% подержанные);
- город Киев – 750 ед. (61% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 465 ед. (72% бывшие в употреблении);
- Волынская обл. – 429 ед. (95% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 422 ед. (71% бывшие в употреблении);
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волынской обл. был BYD Song Plus. Бестселлером Львовщины стал Honda M-NV. На Киевщине предпочтение отдавали Volkswagen ID.4. На Днепропетровщине - Zeekr 001.
В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто самым популярным стали:
- Tesla Model Y – в Киеве и области и на Днепропетровщине.
- Tesla Model 3 - на Львовщине.
- Nissan Leaf – на Волыни.